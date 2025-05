Calcio classifica di serie A | avanti Como e Udinese

classifica di serie A Parma-Como 0-1, Cagliari-Udinese 1-2 Giornata 35. Torino-Venezia 1-1, Cagliari-Udinese 1-2; Parma-Como 0-1, ore 18 Lecce-Napoli; ore 20.45 Inter-Verona. Domenica 4 maggio, ore 12.30 Empoli-Lazio; ore 15 Monza-Atalanta; ore 18 Roma-Fiorentina; ore 20.45 Bologna-Juventus. Lunedì 5 maggio, ore 20.45 Genoa-Milan. classifica: Napoli 74, Inter 71, Atalanta 65, Juventus 62, Bologna 61, Roma, Lazio 60, Fiorentina 59, Milan 54, Como 45, Torino, Udinese 44, Genoa 39, Cagliari 33, Verona, Parma 32, Lecce 27, Venezi 26, Empoli 25, Monza 15. Venerdì 9 maggio ore 20.45 Milan-Bologna; Sabato 10 maggio ore 15 Como-Cagliari, ore 18 Lazio-Juventus, ore 20.45 Empoli-Parma, Domenica 11 maggio ore 12.30 Udinese-Monza, ore 15.00 Hellas Verona-Lecce, ore 18. 🔗 Roma, 2 mag. (askanews) – Questi i risultati e ladiA Parma-0-1, Cagliari-1-2 Giornata 35. Torino-Venezia 1-1, Cagliari-1-2; Parma-0-1, ore 18 Lecce-Napoli; ore 20.45 Inter-Verona. Domenica 4 maggio, ore 12.30 Empoli-Lazio; ore 15 Monza-Atalanta; ore 18 Roma-Fiorentina; ore 20.45 Bologna-Juventus. Lunedì 5 maggio, ore 20.45 Genoa-Milan.: Napoli 74, Inter 71, Atalanta 65, Juventus 62, Bologna 61, Roma, Lazio 60, Fiorentina 59, Milan 54,45, Torino,44, Genoa 39, Cagliari 33, Verona, Parma 32, Lecce 27, Venezi 26, Empoli 25, Monza 15. Venerdì 9 maggio ore 20.45 Milan-Bologna; Sabato 10 maggio ore 15-Cagliari, ore 18 Lazio-Juventus, ore 20.45 Empoli-Parma, Domenica 11 maggio ore 12.30-Monza, ore 15.00 Hellas Verona-Lecce, ore 18. 🔗 Ildenaro.it

Approfondimenti da altre fonti

Calcio a 5, serie C1: l'Athletic Club vince contro il Città di Canicattì e mantiene il primo posto in classifica - Athletic Club Palermo che nella 21 Giornata del Campionato Regionale Siciliano di Serie C1 supera con una bella vittoria il Città di Canicattì e mantiene la vetta della Classifica del Girone A con 55 punti. In un Palaoreto a porte chiuse in un clima surreale, il roster di coach Alfonso Miosi... 🔗palermotoday.it

Calcio: classifica serie A, il Bologna consolida la zona Champions - Roma, 29 mar. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A: 30esima giornata Como-Empoli 1-1, Venezia-Bologna 0-1, ore 18 Juventus-Genoa, ore 20.45 Lecce-Roma, domenica 30 marzo ore 12.30 Cagliari-Monza, ore 15 Fiorentina-Atalanta, ore 18 Inter-Udinese, ore 20.45 Napoli-Milan, lunedì 31 marzo ore 18.30 Verona-Parma, ore 20.45 Lazio-Torino. Classifica: Inter 64, Napoli 61, Atalanta 58, Bologna 56, Juventus 52, Lazio 51, Roma 49, Fiorentina 48, Milan 47, Udinese 40, Torino 38, Genoa 35, Como 30, Verona 29, Cagliari 26, Lecce, Parma 25, Empoli 23, Venezia 20, Monza 15. 🔗ildenaro.it

Calcio: classifica serie A, Juventus a -1 dal quarto posto - Roma, 29 mar. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Juventus-Genoa 1-0: 30esima giornata Como-Empoli 1-1, Venezia-Bologna 0-1, Juventus-Genoa 1-0, ore 20.45 Lecce-Roma, domenica 30 marzo ore 12.30 Cagliari-Monza, ore 15 Fiorentina-Atalanta, ore 18 Inter-Udinese, ore 20.45 Napoli-Milan, lunedì 31 marzo ore 18.30 Verona-Parma, ore 20.45 Lazio-Torino. Classifica: Inter 64, Napoli 61, Atalanta 58, Bologna 56, Juventus 55, Lazio 51, Roma 49, Fiorentina 48, Milan 47, Udinese 40, Torino 38, Genoa 35, Como 30, Verona 29, Cagliari 26, Lecce, Parma 25, Empoli 23, ... 🔗ildenaro.it

Se ne parla anche su altri siti

Calcio, classifica di serie A: avanti Como e Udinese; Serie A, corsa per l’Europa: chi è in vantaggio con chi negli scontri diretti; Real Madrid oltre il miliardo di ricavi, Milan prima delle italiane. Crolla la Juve; Conte: Andiamo avanti nonostante le difficoltà. 🔗Cosa riportano altre fonti

Calcio serie A e B: risultati, classifiche e marcatori (aggiornamenti e news) - Segui i campionati di calcio 2024-2025 della serie A e B con risultati, classifiche e marcatori aggiornati in tempo reale. Le ultime notizie. 🔗musicletter.it

Classifica Serie A 2024-2025: grande balzo in avanti del Cagliari di Nicola – FOTO - Classifica Serie A 2024-2025: quest’oggi vi riportiamo la situazione del Cagliari dell’allenatore Davide Nicola a cinque giornate dalla fine: la foto Il successo ottenuto contro l’Hellas Verona di ... 🔗cagliarinews24.com

Campionato Spezzino: ad Avanti Tutta, Quelli del Giovedì e Ria Real il titolo - Nel calcio a 7 rispettivamente nella Serie A, Serie B e nel girone 2 della Serie C con una giornata di anticipo ... 🔗msn.com