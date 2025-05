Calcio a cinque serie B Alla Jesina gara2 play off Faenza battuto 7-2

serie A la formazione di Pieralisi bissa il successo dell’andata, ora ai quarti contro Teramo. Punteggio mai in discussioneJESI, 3 maggio 2025 – La Jesina vince contro Faenza e passa ai quarti. Primo tempo equilibrato, poi i padroni di casa dilagano negli ultimi 10’.Nella prima frazione di gioco entrambe le squadre sono molto propositive e vogliose di segnare; tant’è che dopo neanche 30’ secondi la Jesina passa in vantaggio grazie ad un recupero di pAlla di Carnevali che mette in mezzo per Perotto Correa che in scivolata segna l’1-0.Fai clic qui per vedere lo slideshow.Dopo neanche 4’ dal gol avversario, il Faenza trova il pareggio con il tap in di Hassane dopo la respinta di Mazzarini su Garbin.Da qui in avanti i ritmi calano e si cerca il possesso pAlla per bucare la difesa nemica; tuttavia questo possesso pAlla permette a Belloni al 14’ di togliere il pallone dai piedi di Magliocca e segnare il gol del 2 a 1 per i leoncelli. 🔗 Nella fase degli ottavi per la promozione inA la formazione di Pieralisi bissa il successo dell’andata, ora ai quarti contro Teramo. Punteggio mai in discussioneJESI, 3 maggio 2025 – Lavince controe passa ai quarti. Primo tempo equilibrato, poi i padroni di casa dilagano negli ultimi 10’.Nella prima frazione di gioco entrambe le squadre sono molto propositive e vogliose di segnare; tant’è che dopo neanche 30’ secondi lapassa in vantaggio grazie ad un recupero di pdi Carnevali che mette in mezzo per Perotto Correa che in scivolata segna l’1-0.Fai clic qui per vedere lo slideshow.Dopo neanche 4’ dal gol avversario, iltrova il pareggio con il tap in di Hassane dopo la respinta di Mazzarini su Garbin.Da qui in avanti i ritmi calano e si cerca il possesso pper bucare la difesa nemica; tuttavia questo possesso ppermette a Belloni al 14’ di togliere il pallone dai piedi di Magliocca e segnare il gol del 2 a 1 per i leoncelli. 🔗 .com

Calcio a cinque serie C. Oleodinamica, big match in casa col Due G Parma - Serie C1. Oggi nel 17° turno, alle 15, l’Oleodinamica Forlivese attende la visita al ParlaMarabini del Due G Parma, terzo in classifica. Gli altri match: Equipo Crevalcore-Saturno Guastalla, Ponte Rodoni-Fossolo, Futsal Gatteo-Shqiponia Guastalla, Sassuolo-Pro Patria San Felice e Aposa Bologna-Baraccaluga Piacenza. Classifica: Baraccaluga Piacenza, Pro Patria San Felice 36; Gatteo, DueG Parma 34; Shqiponia Guastalla 25; Oleodinamica Forlì 24; Saturno Guastalla 22; Aposa Bologna, Equipo Crevalcore 20; Ponte Rodoni 19; Fossolo 12; Sassuolo 4. 🔗sport.quotidiano.net

Calcio: il Milan passeggia in casa dell’Udinese in Serie A. Al Friuli finisce 0-4 - Una vittoria netta per scacciare i fantasmi. Il Milan ha espugnato per 0-4 il campo dell’Udinese nell’anticipo valido per la trentaduesima giornata della Serie A 2024-2025 di calcio. Successo netto ed estremamente importante per il diavolo, salito a cinquantuno punti in classifica e portandosi provvisoriamente a meno quattro dalla zona Europa. Gli uomini allenati da Sérgio Conceição hanno sbloccato il match nelle battute finali della prima frazione, trovando il vantaggio al 42? giro di orologio con Rafa Leao, artefice di un destro imprendibile maturato dopo l’assist di Fofana. 🔗oasport.it

Calcio Femminile: al Comunale il recupero della 19esima giornata di Serie B contro il Bologna. Carcassi e Corazzi firmano la vittoria amaranto - Sotto la pioggia del Comunale l’Arezzo calcio femminile vince 2-0, con merito, il recupero del 19° turno contro il Bologna quarto in classifica. Di Carcassi e Corazzi le reti di un successo che proietta la squadra di Leoni al settimo posto, superando in un colpo solo Cesena, Freedom e Brescia. Le ospiti sono pericolose al 10’ con una conclusione disinnescata da Bartalini e al 17’ con un tiro a giro dell’ex Nocchi che esce di poco. 🔗sport.quotidiano.net

Calcio a5 Serie B: Cus Macerata ai playout, Recanati fuori dai playoff - La Serie B di calcio a5 riprende con playoff e playout: Cus Macerata ai playout, Recanati manca i playoff per un punto. 🔗msn.com

Serie B - Si sono svolti mercoledì 23 aprile alle ore 15, in modalità di videoconferenza presso gli uffici della Divisione Calcio a 5, i sorteggi ... il playout di Serie A2 Élite e il terzo turno dei playoff di ... 🔗divisionecalcioa5.it

Serie B, i risultati della 36^ giornata LIVE: vincono Pisa e Spezia - C'è il B-Day in Serie B. La 36esima giornata si è aperta con la vittoria della Juve Stabia contro il Catanzaro. Il Pisa di Inzaghi vince col Frosinone ma il contemporaneo successo dello Spezia non gar ... 🔗sport.sky.it