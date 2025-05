Calcio a 5 Serie A2 L’Audax Senigallia retrocede in serie B

Senigallia, 3 Maggio 2025 – Finisce con una grande amarezza il primo campionato di serie A2 di Calcio a 5 delL’Audax 1970, che retrocede in serie B.I giallorossi concludono male una stagione sofferta, con due cambi di allenatore (da Petrolati a Martin, quindi a Crivelli) arrendendosi nel play-out ad Aosta.Il quintetto valdostano ribalta la sconfitta maturata domenica scorsa al PalaPanzini, dove L’Audax Senigallia aveva vinto 3-2.Sabato 3 maggio l’Aosta in casa si impone per 6-3 dopo i tempi supplementari e per la differenza reti rimane in serie A2 condannando alla B i giallorossi.I regolamentari erano finiti con un gol di scarto per i locali, esattamente come all’andata (3-2, 2-2 il primo tempo) e dunque si sono giocati 2 ulteriori tempi da 5 minuti ciascuno. 🔗 Ad Aosta i giallorossi, vincitori 3-2 all’andata, sconfitti 6-3 nei supplementari e condannati al ritorno in cadetteria dopo un anno, 3 Maggio 2025 – Finisce con una grande amarezza il primo campionato diA2 dia 5 del1970, cheinB.I giallorossi concludono male una stagione sofferta, con due cambi di allenatore (da Petrolati a Martin, quindi a Crivelli) arrendendosi nel play-out ad Aosta.Il quintetto valdostano ribalta la sconfitta maturata domenica scorsa al PalaPanzini, doveaveva vinto 3-2.Sabato 3 maggio l’Aosta in casa si impone per 6-3 dopo i tempi supplementari e per la differenza reti rimane inA2 condannando alla B i giallorossi.I regolamentari erano finiti con un gol di scarto per i locali, esattamente come all’andata (3-2, 2-2 il primo tempo) e dunque si sono giocati 2 ulteriori tempi da 5 minuti ciascuno. 🔗 .com

