Calcio a 5 Play-off Serie C2 una cinica Polisportiva Victoria batte l’Aurora Treia e vola ai Quarti di Finale 2-0

Quarti la sfida al Sambucheto. Eliminato il Città di Ostra: l'Avenale affronterà l'Acqualagna CINGOLI, 3 maggio 2025 – La Polisportiva Victoria soffre per un tempo ma alla fine riesce a conquistare il passaggio del turno nei Play-off di Serie C2 di Calcio a 5. I ragazzi di Maccioni, infatti, hanno vinto 2-0 contro l'Aurora Treia con due gol nella ripresa di Squadroni e Joele Banchetti. I passotreiesi di Meschini escono dagli Ottavi di Finale a testa alta, con il rammarico di aver sciupato nei minuti Finale il gol del possibile 1-1 con Zenobi a porta vuota, che avrebbe portato il match ai due tempi supplementari.Ora i villastradesi sfideranno ai Quarti di Finale il Sambucheto, secondo del girone B e già qualificato al secondo turno.

Calcio a 5 serie c. Forlì in zona playoff con 3 reti di Maski - Serie C1. Continua il magic moment dell'Oleodinamica Forlì che sabato ha battuto per 5-2 il DueG Parma, quarto in classica. Per il quintetto di mister D'Amico, ora quinto e dentro alla zona playoff, tripletta di Yassine Maski arrotondata da Martel Montoli e Luca Cangini Greggi. Risultati 18ª giornata: Aposa Bologna-Baraccaluga Piacenza 2-6, Equipo Crevalcore-Saturno Guastalla 5-1, Ponte Rodoni-Fossolo 3-4, Sassuolo-Pro Patria San Felice 4-10, Futsal Gatteo-Shqiponia Guastalla 6-5.

Calcio serie C, il Perugia perde dell'Orco fino ai playoff? - Il Perugia da oggi ha iniziato a pensare alla decisiva trasferta di Campobasso, che potrebbe indirizzare la lotta per i playoff, ma una brutta sorpresa ha caratterizzato la ripresa degli allenamenti di questo pomeriggio. L'infortunio rimediato da Cristian Dell'Orco nel corso del match contro...

Calcio serie D: successo importante per la formazione di mister D'Amore che adesso rientra in zona playoff. L'Imolese sorride con Melloni e torna in corsa - TUTTOCUOIO0IMOLESE1 TUTTOCUOIO: Carcani; Veron, Casari (38'st Renda), Moretti (40'st Del Rosso), Bardini, Fino, Sansaro (20'st Russo), Lorenzini, Chiti, Benericetti (28'st Centonze), Boiga. A disp. Dainelli, Forte, Haka, Severi, Fiscella. All. Firicano. IMOLESE: Adorni; Ballanti (32'st Manzoni), Ale, Elefante, Barnabà, Vlahovic, Brandi, Agbugui (38'st Garavini), Manes (44'st Gasperoni), Pierfederici (14'st Lolli), Melloni (20'st Raffini).

