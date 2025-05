Calcio a 5 Play-off Serie B al PalaTriccoli oggi lo Jesi ospita la Mernap Faenza per il ritorno degli Ottavi

Jesini di Pieralisi devono difendere la rete di vantaggio conquistata nel match di andata. Capitan Genangeli: “Daremo tutto per Jesi e per i nostri tifosi”Jesi, 3 maggio 2025 – Per lo Jesi ora i Quarti di Finale Play-off di Serie B sono a un passo, ma bisogna tenere alta l’asticella dell’attenzione. oggi, sabato 3 maggio alle 16.00, al PalaTriccoli i leoncelli di mister Gabriele Pieralisi ospitano la Mernap Faenza nella gara di ritorno degli Ottavi di Finale, dopo aver vinto 1-2 la gara di andata in Romagna. “Dopo una partita d’andata equilibrata – commenta capitan Francesco Genangeli – con diverse occasioni per entrambi, credo che quello di oggi sarà un altro match che si deciderà ai dettagli, e per questo credo sia aperto a qualsiasi scenario. In settimana abbiamo lavorato bene con mister Pieralisi e con i 3 rientri degli squalificati cercheremo di fare il massimo per Jesi e per i nostri tifosi”. 🔗 Glini di Pieralisi devono difendere la rete di vantaggio conquistata nel match di andata. Capitan Genangeli: “Daremo tutto pere per i nostri tifosi”, 3 maggio 2025 – Per loora i Quarti di Finale-off diB sono a un passo, ma bisogna tenere alta l’asticella dell’attenzione., sabato 3 maggio alle 16.00, ali leoncelli di mister Gabriele Pieralisino lanella gara didi Finale, dopo aver vinto 1-2 la gara di andata in Romagna. “Dopo una partita d’andata equilibrata – commenta capitan Francesco Genangeli – con diverse occasioni per entrambi, credo che quello disarà un altro match che si deciderà ai dettagli, e per questo credo sia aperto a qualsiasi scenario. In settimana abbiamo lavorato bene con mister Pieralisi e con i 3 rientrisqualificati cercheremo di fare il massimo pere per i nostri tifosi”. 🔗 .com

