Calciatore aspetta l' arbitro fuori dal cancello | Ti uccido Oltre alla maxi squalifica arriva anche il Daspo

© Forlitoday.it - Calciatore aspetta l'arbitro fuori dal cancello: "Ti uccido". Oltre alla maxi squalifica, arriva anche il Daspo arbitro, dopo la squalifica arriva anche il Daspo. E’ accaduto a un Calciatore 32enne di origine forlivese, militante in una formazione di Terza categoria. Nelle settimane scorse l’Associazione Italiana Arbitri ha segnalato al Questore l’increscioso episodio. 🔗 Nei guai per minacce e aggressione all’, dopo lail. E’ accaduto a un32enne di origine forlivese, militante in una formazione di Terza categoria. Nelle settimane scorse l’Associazione Italiana Arbitri ha segnalato al Questore l’increscioso episodio. 🔗 Forlitoday.it

