Calabria a rischio spopolamento lavorativo | entro il 2035 persi oltre 139mila lavoratori

© Reggiotoday.it - Calabria a rischio spopolamento lavorativo: entro il 2035 persi oltre 139mila lavoratori Nei prossimi dieci anni l’Italia perderà quasi 3 milioni di persone in età lavorativa. Ma a pagare il prezzo più alto sarà ancora una volta il Mezzogiorno. A rivelarlo è un’indagine dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre, basata su previsioni Istat, che mette in luce un dato allarmante, come. 🔗 Reggiotoday.it

