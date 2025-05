Calabresi a secco di parole | È stato tutto troppo bello

Calabresi a secco di parole: "È stato tutto troppo bello"

Calabresi è emozionato, quasi commosso, in conferenza stampa dopo la vittoria del Pisa contro il Frosinone. Uno dei giocatori dalla miglior dialettica nello spogliatoio è rimasto senza parole: "Per me è difficilissimo commentare la partita, tanto è stato bello il contorno". Il difensore, uno dei capitani della squadra, come definito da Inzaghi, ha ammesso di non essersi interessati di quanto accadeva al Picco, nella sfida Spezia-Salernitana (un risultato negativo dei liguri avrebbe valso la Serie A): "Zero. Non ci interessava. Non sapevo il risultato nemmeno all'intervallo. Ci avrebbe portato via tante energie all'interno di una partita più complessa di ciò che abbiamo fatto sembrare". La promozione è ormai prossima, si vede la linea del traguardo: "Stiamo iniziando a razionalizzare ciò che stiamo facendo, manca pochissimo.

