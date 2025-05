Cagliari-Udinese Streaming Gratis sardi per la salvezza | il match di Serie A in Diretta Live

© Sololaroma.it - Cagliari-Udinese Streaming Gratis, sardi per la salvezza: il match di Serie A in Diretta Live Serie A che aperto le sue porte ieri, con il pareggio tra Torino e Venezia, ed è pronta ad entrare nel vivo in questo sabato 3 aprile. Due i match ad occupare questo primo pomeriggio, ed oltre a Parma-Como, occhi puntati sulla Unipol Domus, dove alle 15:00 scendono in campo Cagliari e Udinese. Se i friulani da tempo ormai non hanno più nulla da chiedere al campionato, i sardi possono oggi ottenere la tanto agognata salvezza matematica.Lo 0-2 materializzato a Verona nell’ultimo turno ha fatto esultare il popolo dell’isola come se l’obiettivo fosse già ottenuto, e in effetti quello sa di colpo decisivo. In caso di successo sull’Udinese, e conseguente non vittoria dell’Empoli con la Lazio, la festa sarebbe completa alla Unipol Domus, con un Cagliari capace di ottenere la salvezza con ben tre giornate d’anticipo. 🔗 35ª giornata diA che aperto le sue porte ieri, con il pareggio tra Torino e Venezia, ed è pronta ad entrare nel vivo in questo sabato 3 aprile. Due iad occupare questo primo pomeriggio, ed oltre a Parma-Como, occhi puntati sulla Unipol Domus, dove alle 15:00 scendono in campo. Se i friulani da tempo ormai non hanno più nulla da chiedere al campionato, ipossono oggi ottenere la tanto agognatamatematica.Lo 0-2 materializzato a Verona nell’ultimo turno ha fatto esultare il popolo dell’isola come se l’obiettivo fosse già ottenuto, e in effetti quello sa di colpo decisivo. In caso di successo sull’, e conseguente non vittoria dell’Empoli con la Lazio, la festa sarebbe completa alla Unipol Domus, con uncapace di ottenere lacon ben tre giornate d’anticipo. 🔗 Sololaroma.it

