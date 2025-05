Cagliari-Udinese 1-2 | Zarraga e Kristensen decidono la sfida Rui Modesto convincente

© Udinetoday.it - Cagliari-Udinese 1-2: Zarraga e Kristensen decidono la sfida, Rui Modesto convincente Udinese torna al successo sul campo del Cagliari. In una partita ricca di errori tecnici, i bianconeri approfittano di alcune ingenuità dei padroni di casa. Il Cagliari ha spunti individuali, ma a livello corale costruisce poco. La vittoria di oggi rilancia le ambizioni al decimo posto dei. 🔗 L'torna al successo sul campo del. In una partita ricca di errori tecnici, i bianconeri approfittano di alcune ingenuità dei padroni di casa. Ilha spunti individuali, ma a livello corale costruisce poco. La vittoria di oggi rilancia le ambizioni al decimo posto dei. 🔗 Udinetoday.it

Ne parlano su altre fonti

Eventi a Napoli da venerdì 12 a domenica 13 aprile 2025 - Scopri tutti gli appuntamenti del weekend da venerdì 12 a domenica 13 aprile 2025 a Napoli e in Campania: visite guidate, spettacoli, mostre, teatro, musei, concerti gratis, e le ultime novità del cinema. Scopri le Sagre in Campania nel weekend (in aggiornamento) Elenco dei concerti del 2025 (in aggiornamento) SCOPRI TUTTI GLI APPUNTAMENTI Appuntamenti Palazzo […] 🔗2anews.it

MondoUomo.it Si racconta in 30 Secondi: Il Nostro Spot Online il 12 Aprile alle Ore 12, Première su YouTube. - Domani alle 12.00 il video spot ufficiale di MondoUomo.it – Inizia il conto alla rovescia… Sabato 12 aprile alle ore 12.00, sarà online su YouTube il nostro video spot ufficiale: un concentrato visivo che esprime l’identità, lo stile e la visione editoriale del nostro magazine dedicato all’uomo moderno Un video breve, ma deciso. Un invito [...] 🔗mondouomo.it

“Torna in Rai dopo 12 anni”. La notizia fa felice il pubblico italiano, per la bellissima conduttrice un programma top - A 12 anni dall’ultima volta l’attrice e conduttrice sarebbe pronta a tornare in Rai. Ne dà notizia Novella 2000 che scrive come: “Stando alle voci di corridoio, l’azienda di Viale Mazzini pare stia pensando di sceglierla come volto di punta del sabato sera di Rai 1. Pare che al momento il progetto sia ancora in fase embrionale e che la rete ammiraglia abbia pronta un’offerta. Si tratterebbe di uno show, una sorta di ritorno al classico varietà, fatto di musica, narrazione, spettacolo dove si uniscono più mondi”. 🔗caffeinamagazine.it

Su questo argomento da altre fonti

L'Udinese sbanca l'Unipol Domus: 1-2 a Cagliari, la decide Kristensen; Cagliari-Udinese 1-2, gol e highlights. Reti di Zarraga, Zortea e Kristensen; Cagliari-Udinese 1-2: Zarraga e Kristensen decidono la sfida, Rui Modesto convincente; Cagliari-Udinese 1-2: risultato finale e highlights. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Cagliari-Udinese 1-2. In gol Zarraga, poi Zortea per il Cagliari, e Kristensen col gol vittoria. Tre punti che mancavano da due mesi all'Udinese. - SERIE A - Alla fine di una partita molto combattuta, è l'Udinese di Runjaic che torna ai tre punti dopo sette gare consecutive senza vincere. Sconfitto in casa ... 🔗eurosport.it

Zarraga e Kristensen, colpo…" - Serie A, tutte le squadre oggi in campo: il programma della giornata. Tutti i dettagli Di seguito il programma della giornata di oggi con tutte le partite che si giocheranno. In attesa della… Leggi ... 🔗informazione.it

Cagliari-Udinese 1-2, i bianconeri tornano a vincere con i gol di Zarraga e Kristensen - I sardi, forse ormai sicuri della salvezza dopo la vittoria di Verona, concedono troppo e i friulani ne approfittano. La squadra di Runjaic esce dalla crisi ... 🔗corriere.it