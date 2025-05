Cagliari-Udinese 1-2 | Zarraga e Kristensen decidono la sfida Rui Modesto convincente

© Udinetoday.it - Cagliari-Udinese 1-2: Zarraga e Kristensen decidono la sfida, Rui Modesto convincente

Udinese torna al successo sul campo del Cagliari. In una partita ricca di errori tecnici, i bianconeri approfittano di alcune ingenuità dei padroni di casa. Il Cagliari ha spunti individuali, ma a livello corale costruisce poco. La vittoria di oggi rilancia le ambizioni al decimo posto. 🔗 L'torna al successo sul campo del. In una partita ricca di errori tecnici, i bianconeri approfittano di alcune ingenuità dei padroni di casa. Ilha spunti individuali, ma a livello corale costruisce poco. La vittoria di oggi rilancia le ambizioni al decimo posto. 🔗 Udinetoday.it

Cagliari rimandato: l’Udinese sbanca la Domus con Zarraga e Kristensen - Discorso salvezza matematica rimandato per il Cagliari di Davide Nicola che incassa un sconfitta in casa contro l'Udinese, la seconda di fila contro tra le mura di casa. La formazione di Davide Nicola soffre la fisicità dei bianconeri per tutti i 90 minuti e alla fine deve capitolare. Poca... 🔗today.it

Cagliari-Udinese 1-2: Zarraga e Kristensen decidono la sfida, Rui Modesto convincente - L'Udinese torna al successo sul campo del Cagliari. In una partita ricca di errori tecnici, i bianconeri approfittano di alcune ingenuità dei padroni di casa. Il Cagliari ha spunti individuali, ma a livello corale costruisce poco. La vittoria di oggi rilancia le ambizioni al decimo posto dei... 🔗udinetoday.it

