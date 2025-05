Cagliari Udinese 1-2 Runjaic commenta la vittoria | Abbiamo giocato meglio Zarranga ottimo professionista

© Calcionews24.com - Cagliari Udinese 1-2, Runjaic commenta la vittoria: «Abbiamo giocato meglio, Zarranga ottimo professionista» Cagliari Udinese 1-2, Runjaic commenta la vittoria: «Abbiamo giocato meglio, Zarranga ottimo professionista» Ha parlato nella classica conferenza stampa post partita Runjaic, tecnico dell’Udinese, al termine del match Cagliari Udinese, vinto dai friuliani per 2-1 grazie alle reti di Zarraga e Kristensen. vittoria – «Sono molto felice. Abbiamo giocato meglio del nostro avversario. Il terreno . 🔗 1-2,la: «» Ha parlato nella classica conferenza stampa post partita, tecnico dell’, al termine del match, vinto dai friuliani per 2-1 grazie alle reti di Zarraga e Kristensen.– «Sono molto felice.del nostro avversario. Il terreno . 🔗 Calcionews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Udinese-Milan, Runjaic: “Difficile difendere contro questa squadra” - Kosta Runjaic, tecnico bianconero, ha parlato a 'DAZN' al termine della sfida Udinese-Milan, 32^ giornata della Serie A 2024/2025 🔗pianetamilan.it

Udinese, scout in Turchia: rinforzo a centrocampo per Runjaic | ESCLUSIVO - Novità importanti in ottica calciomercato bianconero. Gli osservatori friulani erano presenti alla sfida tra Konyaspor e Besiktas La sconfitta casalinga contro il Verona ha probabilmente ridotto al minimo le speranze dell’Udinese di provare a centrare la qualificazione in Conference League. Alla prima stagione in Italia, il bilancio del tecnico Kosta Runjaic resta comunque molto positivo. Kosta Runjaic, tecnico dell’Udinese (foto Ansa) – Calciomercato. 🔗calciomercato.it

Udinese, Runjaic: "Lucca deve fare meglio. Ecco il nostro obiettivo" - Al termine della sfida vinta per 4-0 dal Milan sull`Udinese, l`allenatore dei friulani Kosta Runjaic ha analizzato la sconfitta ai microfoni... 🔗calciomercato.com

Ne parlano su altre fonti

Udinese, Runjaic: Sarebbe grandioso finire tra le prime dieci; Cagliari-Udinese 1-2: Zarraga e Kristensen decidono la sfida, Rui Modesto convincente; Cagliari-Udinese | Runjaic: “Vittoria importante su un campo difficile”; Cagliari-Udinese - Le squadre rientrano negli spogliatoi, tra poco il fischio d'inizio. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Conferenza stampa Runjaic: «Finalmente abbiamo segnato due gol! Il Cagliari ci ha messo in difficoltà in questo modo» - Conferenza stampa Runjaic: l’allenatore dell’Udinese interviene dopo la partita dell’Unipol Domus contro il Cagliari del tecnico Davide Nicola (Elia Serra inviato in sala stampa all’Unipol Domus) – Ko ... 🔗cagliarinews24.com

Cagliari-Udinese | Runjaic: “Vittoria importante su un campo difficile” - Terminata la sfida di campionato tra i bianconeri e i rossoblù. Ecco le dichiarazioni di mister Kosta Runjaic alla fine dei 90 minuti ... 🔗msn.com

UDINESE - Runjaic: "Abbiamo giocato meglio del Cagliari" - Kosta Runjaic scopre l'isola della vittoria ritrovata. Nonostante le assenze. "Siamo molto contenti - ha spiegato in sala stampa dopo il 2-1 in trasferta alla Unipol Domus - abbiamo giocato meglio del ... 🔗msn.com