Cagliari-Udinese 1-2 | il tabellino

Cagliari-Udinese 1-2 (primo tempo 1-1) Marcatori: 27` p.t Zarraga (U), 35` p.t Zortea (C), 22` s.t Kristensen (U) Assist: 27` p.t Rui Modesto.

