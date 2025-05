Cagliari-Udinese 1-2 i friulani ritrovano il successo dopo oltre 2 mesi

© Sport.quotidiano.net - Cagliari-Udinese 1-2, i friulani ritrovano il successo dopo oltre 2 mesi Cagliari, 3 maggio 2025 - Il Cagliari per chiudere forse definitivamente la questione salvezza dopo averla già indirizzata bene con il recente successo di Verona e l'Udinese per ritrovare sorriso e vittoria dopo una lunghissima fase di torpore, ben fotografate dalle 5 sconfitte di fila. All'Unipol Domus prevale la linea dei bianconeri, che aprono le marcature con Zarraga prima di incassare il pareggio di Zortea che sembra spianare la strada alla rimonta dei rossoblù. Invece i padroni di casa si fermano, forse inconsciamente paghi di un pareggio destinato invece a scivolare via quando Kristensen di pancia insacca il tap-in vincente che spezza un incantesimo che per i friulani durava dall'1 marzo. Per i sardi, invece, l'appuntamento con la vittoria buona a sigillare la salvezza, al netto dell'andamento lento delle inseguitrici in classifica, è rimandata a pomeriggi migliori. 🔗 , 3 maggio 2025 - Ilper chiudere forse definitivamente la questione salvezzaaverla già indirizzata bene con il recentedi Verona e l'per ritrovare sorriso e vittoriauna lunghissima fase di torpore, ben fotografate dalle 5 sconfitte di fila. All'Unipol Domus prevale la linea dei bianconeri, che aprono le marcature con Zarraga prima di incassare il pareggio di Zortea che sembra spianare la strada alla rimonta dei rossoblù. Invece i padroni di casa si fermano, forse inconsciamente paghi di un pareggio destinato invece a scivolare via quando Kristensen di pancia insacca il tap-in vincente che spezza un incantesimo che per idurava dall'1 marzo. Per i sardi, invece, l'appuntamento con la vittoria buona a sigillare la salvezza, al netto dell'andamento lento delle inseguitrici in classifica, è rimandata a pomeriggi migliori. 🔗 Sport.quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

Approfondimenti da altre fonti

