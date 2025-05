Cagliari cade a Udine il Parma fallisce l’occasione | la Serie A si infiamma in avvicinamento alla fine

Dopo una vittoria convincente sul campo del Verona, il Cagliari si è visto costretto a subire un colpo pesante all'Unipol Domus. La squadra di Leonardo Semplici, pur restando a +7 sul Venezia terzultimo e provvisoriamente a +8 sull'Empoli, non è riuscita a replicare la prestazione di Verona e ha ceduto 2-1 all'Udinese, che torna a vincere dopo due mesi.L'inizio della partita è stato tutto per i sardi. Al 26', Piccoli ha messo in difficoltà la difesa friulana con un tiro cross che ha quasi portato al vantaggio. Ma solo un minuto dopo, al 27', è andato in gol Zarraga, servito da Rui Modesto dopo un errore di Luperto. Il Cagliari sembrava in controllo, ma il pareggio arriva grazie a un intervento decisivo di Zortea, che ha bloccato un cross di Makoumbou.La ripresa è stata decisiva. L'Udinese, in netta ripresa, ha trovato la vittoria grazie a un gol di Kristensen, che ha messo a tacere i tifosi sardi e ha riportato i friulani ai primi posti della classifica.

