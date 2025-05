Cade mentre stava facendo giardinaggio | anziana muore

Una donna di 81 anni è morta dopo essere caduta mentre stava facendo lavori di giardinaggio in una villetta di via La Grava, a Bari. La vittima avrebbe riportato un grave trauma cranico. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri. In base a una prima indagine.

