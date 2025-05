Cade da una rotoballa 74enne all’ospedale in elicottero

© Ilpiacenza.it - Cade da una rotoballa, 74enne all’ospedale in elicottero rotoballa di fieno da un’altezza di circa tre metri, mentre stava svolgendo alcuni lavori agricoli. Un 74enne è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Parma. L’episodio è avvenuto a Trabucchi di Bettola. Sul posto, per i soccorsi, oltre all’elicottero del 118. 🔗 È caduto da unadi fieno da un’altezza di circa tre metri, mentre stava svolgendo alcuni lavori agricoli. Unè stato trasportato indi Parma. L’episodio è avvenuto a Trabucchi di Bettola. Sul posto, per i soccorsi, oltre all’del 118. 🔗 Ilpiacenza.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Scivola e cade dal tetto dello stabilimento balneare: operaio in ospedale - Un altro infortunio sul lavoro. E’ quanto si è verificato lunedì mattina allo stabilimento Panama Beach di Porto Garibaldi e che ha visto coinvolto un operaio di 39 anni, originario di Ravenna. Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava lavorando su una tettoia della struttura, quando sarebbe... 🔗ferraratoday.it

Giallo a Piazza di Spagna: turista spagnola cade dal parapetto e muore in ospedale - Roma si è svegliata stamani avvolta dal mistero per una tragedia dai contorni ancora poco chiari. Alle 7 del mattino, una turista spagnola di 55 anni è precipitata dal parapetto adiacente alla celebre scalinata di Trinità dei Monti, finendo rovinosamente all’interno di un’area privata nei pressi di un noto esercizio commerciale. Soccorsa e trasportata in ospedale, è morta poco dopo. L’allarme e i soccorsi: è morta in ospedale Ad accorgersi per prima del corpo della donna, riverso sui sampietrini, è stata una giovane runner, che ha prontamente lanciato l’allarme. 🔗secoloditalia.it

Cade dal camion, batte testa e schiena: operaio in ospedale - Un uomo di 54 anni è stato ricoverato all'ospedale di Desenzano in seguito a un infortunio sul lavoro avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 24 febbraio, all’interno del vivaio del Garda, in via Meucci a Padenghe. La chiamata al 112 è stata lanciata, in codice rosso, intorno alle 10.30. Sul... 🔗bresciatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Cade da una rotoballa, 74enne all’ospedale in elicottero. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Cade in ospedale e si frattura: l’Aou Sassari deve risarcire 100mila euro - Donna cade e si frattura dopo la fisioterapia all’ospedale di Sassari, condannata l’Aou. Cade in ospedale durante una seduta di fisioterapia e la vicenda diventa un incubo per una donna sassarese, ... 🔗sassarioggi.it

Cade dal monopattino e muore in ospedale, "Fatto Tac sbagliata" - Cassino, Cade dal monopattino nella notte: muore un giovane di 24 anni Tutto inutile. Immediato il trasferimento in ospedale, dove poi è stato sottoposto a un Inter chirurgico. 🔗informazione.it