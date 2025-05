Cade da una roccia e muore stava costruendo un capanno per la caccia

© Trentotoday.it - Cade da una roccia e muore, stava costruendo un capanno per la caccia capanno da caccia insieme ad altre persone, quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato per circa 8 metri da un. 🔗 Un uomo del 1971 di Tre Ville (TN) ha perso la vita sabato mattina sul monte Iron (Ragoli). L'uomo si trovava in località Faedolo, a una quota di circa 1.600 metri, per costruire undainsieme ad altre persone, quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato per circa 8 metri da un. 🔗 Trentotoday.it

