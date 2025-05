Cadavere di un uomo trovato al Molo Sant’Eligio

© Tarantinitime.it - Cadavere di un uomo trovato al Molo Sant’Eligio Molo Sant’Eligio questa mattina: il corpo di un uomo è stato rinvenuto nelle acque vicino il pontile G. A dare l’allarme sarebbe stato un passante, attirato da ciò che sembrava essere un corpo galleggiante poco distante dalla banchina.Secondo le prime indiscrezioni, la vittima sarebbe un uomo di 64 anni, ma l’identità non è stata ancora ufficialmente confermata. Le operazioni di recupero sono ancora in corso, con la presenza sul posto della Polizia e dei sanitari del 118, intervenuti tempestivamente.Al momento resta avvolta nel mistero la dinamica dei fatti. Non è chiaro se l’uomo sia caduto in acqua a causa di un malore, o se vi siano altri elementi da chiarire che possano far pensare a una diversa ipotesi. 🔗 Tarantini Time QuotidianoUna scoperta drammatica ha scosso la tranquillità delquesta mattina: il corpo di unè stato rinvenuto nelle acque vicino il pontile G. A dare l’allarme sarebbe stato un passante, attirato da ciò che sembrava essere un corpo galleggiante poco distante dalla banchina.Secondo le prime indiscrezioni, la vittima sarebbe undi 64 anni, ma l’identità non è stata ancora ufficialmente confermata. Le operazioni di recupero sono ancora in corso, con la presenza sul posto della Polizia e dei sanitari del 118, intervenuti tempestivamente.Al momento resta avvolta nel mistero la dinamica dei fatti. Non è chiaro se l’sia caduto in acqua a causa di un malore, o se vi siano altri elementi da chiarire che possano far pensare a una diversa ipotesi. 🔗 Tarantinitime.it

Ne parlano su altre fonti

Trovato un cadavere nel Po in centro a Torino: è di un uomo sui 30 anni - Il cadavere di un uomo di circa 30 anni è stato ritrovato nel fiume Po, in pieno centro di Torino. Il corpo è stato avvistato intorno alle 11:30 di mercoledì 19 febbraio e recuperato mezz’ora dopo, alle 12:00, nei pressi di via Sineo, a poca distanza dal ponte di corso Regina Margherita.Leggi anche: Caserta, cadavere ripescato nel fiume Volturno Nessun segno di violenza sul corpo Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e i vigili del fuoco, che hanno provveduto al recupero della salma. 🔗thesocialpost.it

Omicidio a Limena: il cadavere di un uomo di sessant'anni trovato in casa - PADOVA - Omicidio a Limena. Il cadavere di un uomo di circa sessant'anni è stato trovato oggi, mercoledì 5 marzo, nella sua abitazione in via papa Giovanni XXIII,... 🔗ilgazzettino.it

Tragedia a Muggiò: trovato il cadavere di un uomo - Tragedia a Muggiò: ritrovato il cadavere di un uomo. Al momento è ancora avvolto nel mistero il ritrovamento del corpo, ormai privo di vita, di un uomo nei pressi della Cascina Prati. Il ritrovamento è avvenuto ieri sera, mercoledì 12 marzo. È scattata immediatamente la macchina dei soccorsi... 🔗monzatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Trovato in mare il cadavere di un uomo, nelle acque del molo Sant’Eligio a Taranto; Cadavere trovato in mare vicino al molo Audace a Trieste; Tragedia al Molo trapezoidale, uomo trovato morto a bordo della sua barca a vela; Palermo, trovato il cadavere di un uomo al Molo trapezoidale. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Cadavere senza vestiti trovato in un fiume: la macabra scoperta, di chi si tratta - Tragico ritrovamento di un cadavere nel fiume Santerno: le autorità stanno indagando per fare chiarezza su quanto accaduto. 🔗msn.com

Palermo: uomo trovato morto in casa - Palermo: uomo trovato morto in casa. Molto probabilmente era morto già da giorni il 28enne palermitano scoperto cadavere in via della Rosa ... 🔗linserto.it

Trovato cadavere tra gli scogli nel mare di Sciacca, indagini - Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nella serata di ieri tra gli scogli a Capo San Marco, a Sciacca. A lanciare l’allarme sarebbe stato un turista inglese che stava percorrendo quel tratto di mar ... 🔗grandangoloagrigento.it