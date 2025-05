Buttano a terra una signora e le strappano di mano la borsa | due rapinatori 16enni arrestati a Gallarate

16enni sono stati arrestati dai Carabinieri di Gallarate dopo aver scaraventato a terra una signora e averle rubato la borsa. La 60enne è stata ricoverata in ospedale con una frattura alla spalla, mentre i due rapinatori sono stati arrestati e portati all'istituto per minori "Cesare Beccaria" di Milano. 🔗 Ieri mattina duesono statidai Carabinieri didopo aver scaraventato aunae averle rubato la. La 60enne è stata ricoverata in ospedale con una frattura alla spalla, mentre i duesono statie portati all'istituto per minori "Cesare Beccaria" di Milano. 🔗 Fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Bulle minorenni picchiano selvaggiamente una ragazzina coetanea, la buttano a terra e le strappano i capelli: le immagini choc - SPINEA - La furia in gruppo contro una ragazzina. Un grave episodio di bullismo, ripreso e circolato probabilmente tra ragazzini, è finito nelle mani di un adulto che ieri ha deciso di... 🔗ilgazzettino.it

Le strappano la borsetta facendola rovinare a terra: anziana scippata e portata al pronto soccorso - FALCONARA MARITTIMA – L’azione sembra sia stata fulminea. In due si sono avvicinati di soppiatto all’anziana, dopo averla seguita, per poi scipparla e far perdere le loro tracce. È quanto viene denunciato da un utente di un gruppo Facebook di Falconara Marittima, facendo riferimento a quanto... 🔗anconatoday.it

Scoperto pianeta con la coda da cometa a 140 anni luce dalla Terra, in disintegrazione: perde l'equivalente dell'Everest ogni 30 ore - Continuando a disintegrarsi con questa velocità, svanirà completamente nel giro di 1 o 2 milioni di anni E' stato scoperto un pianeta con la coda da cometa a 140 anni luce dalla Terra, che si sta disintegrando e perde l'equivalente del Monte Everest ogni 30 ore. Se continua a dissolversi con 🔗ilgiornaleditalia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Buttano a terra una signora e le strappano di mano la borsa: due rapinatori 16enni arrestati a Gallarate. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Buttano a terra una signora e le strappano di mano la borsa: due rapinatori 16enni arrestati a Gallarate - Ieri mattina due 16enni sono stati arrestati dai Carabinieri di Gallarate dopo aver scaraventato a terra una signora e averle rubato la borsa ... 🔗fanpage.it