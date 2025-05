Bustillo dagli ultimi al sogno Potrebbe essere la sorpresa

© Quotidiano.net - Bustillo, dagli ultimi al sogno. Potrebbe essere la sorpresa Potrebbe ripartire la missione di papa Bergoglio da affidarsi a un pastore giovane che nella regola di San Francesco ha trovato la propria vocazione religiosa. François-Xavier Bustillo, 56 anni, è il vescovo di Ajaccio che nel dicembre scorso ha accompagnato il Pontefice in Corsica nel suo ultimo viaggio apostolico. Un inconsapevole e potenziale passaggio di consegne, anche generazionale, fra Bergoglio e il frate minore conventuale, accomunati entrambi dall’urgenza di una Chiesa in uscita.PRO Con il cardinale Krajewski, l’elemosiniere del Papa, il porporato spagnolo, naturalizzato francese, Potrebbe essere la sorpresa del Conclave. Segnerebbe una continuità per un vissuto di spiritualità e attenzione in particolare a chi vive ai margini. 🔗 La periferia, l’Europa, la Corsica. Da quest’isola ai margini del Vecchio Continenteripartire la missione di papa Bergoglio da affidarsi a un pastore giovane che nella regola di San Francesco ha trovato la propria vocazione religiosa. François-Xavier, 56 anni, è il vescovo di Ajaccio che nel dicembre scorso ha accompagnato il Pontefice in Corsica nel suo ultimo viaggio apostolico. Un inconsapevole e potenziale passaggio di consegne, anche generazionale, fra Bergoglio e il frate minore conventuale, accomunati entrambi dall’urgenza di una Chiesa in uscita.PRO Con il cardinale Krajewski, l’elemosiniere del Papa, il porporato spagnolo, naturalizzato francese,ladel Conclave. Segnerebbe una continuità per un vissuto di spiritualità e attenzione in particolare a chi vive ai margini. 🔗 Quotidiano.net

Vele luminose verso le stelle, il sogno di Stephen Hawking e Alpha Centauri potrebbe realizzarsi - Diventa sempre più reale la visione dell’astrofisico Stephen Hawking, il quale sognava di progettare vele a propulsione luminosa per viaggiare verso le stelle. Una nuova collaborazione tra la Brown University e la TU Delft ha portato alla creazione di vele luminose rivoluzionarie, più economiche, più veloci da realizzare e potenzialmente adatte a missioni come Starshot, che mirano a raggiungere le stelle vicine in pochi decenni anziché in millenni. 🔗ilfattoquotidiano.it

Il Sogno Auditel di Roberto Benigni, gli ultimi 25 anni di trionfi tv - Da Dante alla Costituzione passando per Sanremo e i Dieci Ringraziamenti. Tutte le volte che l'autore sbarca su Rai1 sbanca gli ascolti. Accadrà anche con il suo primo one man show dopo 11 anni? L'evento tv di inizio 2025. Il premio Oscar Roberto Benigni torna in prime time su Rai1 con "Il Sogno", a 10 anni di distanza da "I dieci comandamenti", ultimo show dell'attore, comico, regista e sceneggiatore toscano, da sempre abituato a sbancare l'Auditel. 🔗movieplayer.it

Guerra in Ucraina, l’epilogo potrebbe rivelarsi la pietra tombale sul sogno dell’Ue - di Michele Sanfilippo La guerra tra Ucraina e Russia nel suo prossimo epilogo potrebbe rivelarsi la pietra tombale sul sogno (un incubo per altri) dell’Unione Europea, i cui errori ormai non si contano più. Prima dell’inizio del conflitto si sarebbe potuto evitare l’accerchiamento della Nato nei confronti della Russia ma non è stato fatto. A guerra iniziata si sarebbe potuto lavorare per una pace veloce che avrebbe risparmiato circa centomila vite umane, per non parlare degli enormi danni ambientali (penso per esempio al Nord Stream) e l’incredibile spreco di denaro che si sarebbe potuto ... 🔗ilfattoquotidiano.it

