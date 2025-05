Burioni insulta | stavolta tocca agli omeopati

© Laverita.info - Burioni insulta: stavolta tocca agli omeopati Per evitare l’oblio, la virostar denigra i sanitari che praticano la medicina alternativa, li bolla come stregoni e ne invoca la radiazione. Il dottor Tonarelli: «Persone abituate a usare solo e subito le cure tradizionali. Molti colleghi danno il cortisone per un raffreddore». 🔗 Laverita.info

