Buon Compleanno Napoli! | EasyJet GESAC e il Sindaco Manfredi celebrano la città

Napoli si prepara a festeggiare il suo Compleanno con un evento speciale promosso da EasyJet e GESAC (Napoli e Salerno Aeroporti), con i saluti del Sindaco Gaetano Manfredi.Giovedì 8 maggio 2025, alle ore 12:00, presso il Magnolia (Vico Belledonne a Chiaia, 11), si terrà un evento dal titolo “Buon Compleanno Napoli!”. L’iniziativa vedrà la partecipazione di figure di spicco del territorio e del settore aereo.Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, interverranno:Pierfrancesco Valentini di Castromediano, Console Onorario del Regno Unito a NapoliRoberto Barbieri, Amministratore Delegato GESACLorenzo Lagorio, Country Manager EasyJet ItaliaL’evento rappresenta un momento di celebrazione per la città di Napoli e sottolinea il legame tra il territorio, il suo aeroporto e una delle principali compagnie aeree che lo connette con numerose destinazioni internazionali. 🔗 si prepara a festeggiare il suocon un evento speciale promosso dae Salerno Aeroporti), con i saluti delGaetano.Giovedì 8 maggio 2025, alle ore 12:00, presso il Magnolia (Vico Belledonne a Chiaia, 11), si terrà un evento dal titolo “!”. L’iniziativa vedrà la partecipazione di figure di spicco del territorio e del settore aereo.Dopo i saluti istituzionali deldi, Gaetano, interverranno:Pierfrancesco Valentini di Castromediano, Console Onorario del Regno Unito aRoberto Barbieri, Amministratore DelegatoLorenzo Lagorio, Country ManagerItaliaL’evento rappresenta un momento di celebrazione per ladie sottolinea il legame tra il territorio, il suo aeroporto e una delle principali compagnie aeree che lo connette con numerose destinazioni internazionali. 🔗 Ildenaro.it

Ne parlano su altre fonti

Buon compleanno Cristiana d’Armiento, Luciano Scarin, Milena Vukotic… - Buon compleanno Cristiana d’Armiento, Luciano Scarin, Milena Vukotic, Giuseppe Gargani, Franco Gallo, Enrico Garaci, Giancarlo Pagliarini, Cristiano Malgioglio, Gaetano Quagliariello, Annamaria Bernardini de Pace, Giorgio Brandolin, Maria Teresa Ruta, Paul Belmondo, Salvatore Margiotta, Andrea Ferro, Massimiliano Busellato… Oggi 23 aprile compiono gli anni: Cristiana d’Armiento, dirigente d’azienda; Luciano Scarin, manager; Pietro Polo Perucchin, ex ciclista; Romano Cataletto, ex hockeista; Pio d’Andola, francescano, presbitero; Giuseppe Bonazzi, sociologo; Giuseppe Gargani, politico; Milena ... 🔗romadailynews.it

Inzaghi e il compleanno amaro: «Alla sua festa brindano Napoli e Bayern Monaco» - di RedazioneInzaghi festeggia un compleanno amaro dopo Parma Inter: il tecnico nerazzurro deluso dopo il Tardini Il compleanno di Inzaghi, il 49esimo, si è rivelato piuttosto amaro visto che la sua Inter ha frenato a Parma. COMPLEANNO AMARO – «Candeline spente e flut in pezzi per il compleanno di Simeone Inzaghi. Le prime ore dei suoi 49 anni non sono state proprio esaltanti. Brinderanno invece Bayern e Napoli. 🔗internews24.com

Buon compleanno Eddie Murphy, Giuseppe Remuzzi, Miguel Bosè… - Buon compleanno Eddie Murphy, Giuseppe Remuzzi, Maxi Lopez, Miguel Bosè, Lamberto Bava, Jaap de Hoop Scheffer, Alec Baldwin, Benedetto della Vedova, Marco Ballotta, Vincenzo Cuomo, Nigel Farage, F.S. Garaguso, Marco Lollobrigida, Tancredi Turco, Francesco Mandelli, Josè Basanta, Federico Rodriguez… Oggi 3 aprile compiono gli anni: Nika Rossi, ex cestista; Andrea Fanton, fumettista; Fabrizio Plessi, artista; Gaetano Grillo, politico; Gabriella Cotta Ramusino, ex canoista; Vito d’Ambrosio, politico, magistrato; Lamberto Bava, regista, sceneggiatore, attore; Alvaro Superchi, sindacalista, ... 🔗romadailynews.it

Ne parlano su altre fonti

Buon Compleanno Napoli!: EasyJet, GESAC e il Sindaco Manfredi celebrano la città; easyJet apre le vendite per l’inverno 2025/2026; Easyjet apre nuovi voli da Milano Malpensa per Biarritz e Salonicco; Easyjet lascia Venezia: «Crescita in Campania». 🔗Approfondimenti da altre fonti