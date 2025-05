Bundesliga beffa Bayern | il Lipsia gli fa saltare la festa Ma ora per vincere il titolo il Leverkusen dovrebbe fare 30 gol in tre partite

Una vera e propria montagna russa. Questa è l'immagine migliore per definire la partita tra Lipsia e Bayern Monaco che poteva garantire agli uomini di Kompany di vincere il loro 34esimo campionato. Il pareggio finale strozza l'urlo di gioia dei bavaresi, anche se il Meisterschale è già virtualmente loro. Il Bayer Leverkusen, campione in carica e attualmente secondo in classifica, dovrebbe vincere le ultime 3 partite rimaste recuperando anche una differenza reti che li vede a -30 dai bavaresi. E non è ancora abbastanza, perchè Kane e compagni dovrebbero ovviamente dal canto loro perdere le partite con il Gladbach e l'Hoffenheim.A fine primo tempo il Lipsia era in vantaggio per 2-0 sul Bayern Monaco. Tutto faceva pensare che la festa dei bavaresi dovesse essere rimandata, ma nella seconda frazione di gioco i ragazzi di Kompany sono stati in grado di rifilare 3 gol agli avversari, accarezzando così l'idea di poter stringere tra le mani il Meisterschale.

