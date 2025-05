Buffett attacca i dazi Usa No | arma

Buffett ha criticato i dazi di Donald Trump,pur senza nominare il presidente,annunciando all'Assemblea degli azionisti l'intenzione di dimettersi da Ceo di Berkshire Hathaway."Non c'è dubbio che il commercio possa essere un atto di guerra", ha detto. Il Ceo uscente ha avvisato: "Il commercio non dovrebbe essere un'arma". Buffett ha inoltre avvertito che può essere pericoloso per un paese offendedere il resto del mondo rivendicando la propria superiorità. 🔗 23.50 Warrenha criticato idi Donald Trump,pur senza nominare il presidente,annunciando all'Assemblea degli azionisti l'intenzione di dimettersi da Ceo di Berkshire Hathaway."Non c'è dubbio che il commercio possa essere un atto di guerra", ha detto. Il Ceo uscente ha avvisato: "Il commercio non dovrebbe essere un'".ha inoltre avvertito che può essere pericoloso per un paese offendedere il resto del mondo rivendicando la propria superiorità. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Se ne parla anche su altri siti

Sex & dazi, Trump attacca Pechino anche nelle alcolve: “Al personale Usa in Cina vietati i rapporti sessuali con cinesi” - Chissà il grande David Bowie cosa penserebbe di un “embargo” politico sulle donne cinesi, lui, autore di quel bellissimo brano d’amore, “China girl”. Ma Trump è Trump, si sa, e la guerra dei dazi non risparmia neanche le alcove. Il governo americano ha vietato al proprio personale in Cina di avere rapporti sessuali con i cittadini locali, inclusi parenti e contractor nella sicurezza. La nuova linea, fa sapere Repubblica, è stata introdotta a gennaio dall’ambasciatore uscente Usa Nicholas Burns, ma quando Donald Trump aveva già annunciato l’intenzione di scatenare la guerra dei dazi. 🔗secoloditalia.it

Dazi Usa al Canada, Trudeau attacca Trump e passa al contrattacco - Sui dazi degli Usa ai danni del Canada è durissima la risposta di Justin Trudeau a Donald Trump, accusato dal premier canadese di avere fatto “una cosa stupida”. Trudeau ha annunciato che il suo Paese applicherà dazi su oltre 100 miliardi di dollari di merci statunitensi nell’arco di 21 giorni, in risposta ai dazi del 25% sui beni importati dal Canada voluti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump ed entrati in vigore nella notte. 🔗lapresse.it

Meloni negli Usa. Trump: «Tutti vogliono vederci. Oggi l'Italia». Sul tavolo dazi ma anche Ucraina | Il tycoon attacca il n.1 Fed - Meloni e Trump si incontrano a Washington oggi alle 18 (ora italiana). La Casa Bianca: «Il presidente statunitense e la premier italiana lavoreranno insieme per mettere fine alla guerra in Ucraina» 🔗xml2.corriere.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Buffett attacca i dazi Usa, non dovrebbero essere un'arma; Warren Buffett lascia Berkshire Hathaway e attacca i dazi di Trump; Buffett attacca i dazi Usa, non dovrebbero essere un'arma; Dazi, le ultime notizie in diretta | L'oracolo Buffett contro Trump: non usi il commercio come arma. In vigore le tariffe Usa del 25% sui componenti delle auto. 🔗Ne parlano su altre fonti

Buffett attacca i dazi Usa, non dovrebbero essere un'arma - Annunciando all'assemblea degli azionisti l'intenzione di dimettersi da ceo di Berkshire Hathaway, Warren Buffett ha criticato i dazi di Donald Trump, pur senza nominare il presidente. (ANSA) ... 🔗msn.com

Warren Buffett annuncia le dimissioni da Berkshire Hathaway e critica i dazi Usa - Il sesto uomo più ricco del mondo ha annunciato, all’età di 94 anni, l'intenzione di volersi dimettere dalla carica di ceo del conglomerato, un colosso valutato oltre 1.000 miliardi di dollari e con a ... 🔗tg24.sky.it

Warren Buffett annuncia le dimissioni da Berkshire Hathaway - Warren Buffett, il sesto uomo più ricco del mondo e il più famoso investitore del mondo, ha annunciato a 94 anni l'intenzione di dimettersi dalla carica di ceo del conglomerato Berkshire Hathaway ... 🔗ansa.it