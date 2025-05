Buffett annuncia di volersi ritirare a fine anno E accusa Trump | Il commercio non dovrebbe essere un' arma

annuncia il passaggio di testimone a capo della sua conglomerata. Greg Abel a fine anno assumerà la carica di amministratore delegato 🔗 Il più grande finanziere del mondo, conosciuto come l’oracolo di Omaha,il passaggio di testimone a capo della sua conglomerata. Greg Abel aassumerà la carica di amministratore delegato 🔗 Xml2.corriere.it

Warren Buffett annuncia le dimissioni da ceo di Berkshire Hathaway. Poi attacca Trump: «I dazi non devono essere un’arma» - Warren Buffet ha annunciato a 94 anni l’intenzione di dimettersi dalla carica di ceo di Berkshire Hathaway «entro la fine del 2025» e ha proposto il vicepresidente del conglomerato Usa Greg Abel come suo successore. Nonostante il ritiro, il sesto uomo più ricco del mondo e uno degli investitori di maggior successo dell’ultimo secolo ha detto di non avere intenzione di vendere le sue azioni. Annunciando all’assemblea degli azionisti il ritiro, l’Oracolo di Omaha ha inoltre criticato i dazi di Donald Trump, pur senza nominare il presidente americano. 🔗open.online

Warren Buffett annuncia dimissioni da CEO di Berkshire Hathaway e critica i dazi di Trump - Annunciando all'assemblea degli azionisti l'intenzione di dimettersi da ceo di Berkshire Hathaway, Warren Buffett ha criticato i dazi di Donald Trump, pur senza nominare il presidente. "Non c'è dubbio che il commercio possa essere un atto di guerra", ha detto, ammonendo però che "il commercio non dovrebbe essere un'arma". Buffett ha inoltre avvisato che può essere pericoloso per un Paese offendere il resto del mondo rivendicando la propria superiorità: "è un grosso errore, penso, quando hai sette miliardi e mezzo di persone che non ti apprezzano molto e 300 milioni che in qualche modo si ... 🔗quotidiano.net

Warren Buffett annuncia le dimissioni da Berkshire Hathaway e critica i dazi Usa - Il sesto uomo più ricco del mondo ha annunciato, all’età di 94 anni, l'intenzione di volersi dimettere dalla carica di ceo del conglomerato, un colosso valutato oltre 1.000 miliardi di dollari e con a ... 🔗tg24.sky.it