© Calciomercato.it - Bufera Lecce-Napoli: “Rigore clamoroso e parlano di Marotta League” Lecce-Napoli, momentaneamente sospesa per i lancio di fumogeni in campo da parte della curva salentina. Otto i minuti di recupero e tante polemiche nella parte finale, con i padroni di casa a caccia del pareggio dopo essere andati sotto con la punizione vincente di Raspadori.Bufera Lecce-Napoli: “Rigore clamoroso e parlano di Marotta League” (LaPresse) – Calciomercato.itI salentini hanno protestato per il tocco di braccio di Spinazzola dopo che la palla colpita di testa da Gaspar era andata a stamparsi sulla traversa. I ragazzi di Giampaolo volevano il calcio di Rigore, ma il check del Var ha dato ragione a Massa, il quale in realtà forse nemmeno si è accorto dell’episodio che ha scatenato – come era prevedibile – un putiferio sui social. 🔗 Polemiche per quanto successo verso la fine del primo tempo della sfida del ‘Via del Mare’ valevole per la 35esima giornata di Serie AA dir poco rovente il primo tempo di, momentaneamente sospesa per i lancio di fumogeni in campo da parte della curva salentina. Otto i minuti di recupero e tante polemiche nella parte finale, con i padroni di casa a caccia del pareggio dopo essere andati sotto con la punizione vincente di Raspadori.: “di” (LaPresse) – Calciomercato.itI salentini hanno protestato per il tocco di braccio di Spinazzola dopo che la palla colpita di testa da Gaspar era andata a stamparsi sulla traversa. I ragazzi di Giampaolo volevano il calcio di, ma il check del Var ha dato ragione a Massa, il quale in realtà forse nemmeno si è accorto dell’episodio che ha scatenato – come era prevedibile – un putiferio sui social. 🔗 Calciomercato.it

