Bucchi | Giocheremo come sappiamo per vincere Il rinnovo di contratto segno di ambizione

© Arezzonotizie.it - Bucchi: "Giocheremo come sappiamo, per vincere. Il rinnovo di contratto segno di ambizione" Bucchi ha presentato così la gara playoff contro il Gubbio: "Il nostro stato d'animo è ottimale, le vittorie ci hanno dato consapevolezza. Le insidie ci sono e ci saranno sempre, abbiamo i favori del pronostico ma io credo che questa debba essere una gratificazione. 🔗 Sereno e motivato. Cristianha presentato così la gara playoff contro il Gubbio: "Il nostro stato d'animo è ottimale, le vittorie ci hanno dato consapevolezza. Le insidie ci sono e ci saranno sempre, abbiamo i favori del pronostico ma io credo che questa debba essere una gratificazione. 🔗 Arezzonotizie.it

Bucchi non cambia: "Giocheremo all'attacco. Serve voglia di vincere" - Cristian Bucchi ha parlato stamani in conferenza stampa: “Domani serve quella voglia di vincere che non ho visto ad Ascoli. L’Arezzo è una squadra forte, le sconfitte di queste giornate sono nate da mancanze nostre più che da meriti avversari, fatta eccezione per la trasferta di Terni. Non mi... 🔗arezzonotizie.it

La ricetta di Bucchi: "Coraggio e voglia di vincere. Non sottovalutiamo la Spal" - Cristian Bucchi ha presentato così la trasferta di domani a Ferrara: “Voglio coraggio, coraggio, coraggio. La squadra sta bene, deve andare in campo serena e proporre l’idea di calcio su cui stiamo lavorando: palleggiare, fare la partita, attaccare. Le vittorie danno autostima, fanno credere di... 🔗arezzonotizie.it

Asllani: «Io e Calhanoglu? Sappiamo cosa fare! Qui solo per vincere» - Asllani è intervenuto prima del fischio d’inizio di Parma-Inter, sfida valevole per la trentunesima giornata di Serie A, in programma al Tardini alle ore 18. Di seguito quanto dichiarato a DAZN dal centrocampista nerazzurro che oggi scende in campo dal 1? al fianco di Calhanoglu UN SOLO PENSIERO – Kristjan Asllani parla così prima di Parma-Inter: «Come stiamo? Dobbiamo stare bene, sappiamo di avere diverse assenze come tante altre squadre ma veniamo qui a Parma con la voglia di vincere. 🔗inter-news.it

