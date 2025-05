Bruno Di Cello ucciso dal padre perché voleva fare il modello e influencer l’ipotesi dietro l’omicidio di Lamezia Terme | Chiedeva sempre soldi

l’omicidio di Bruno Di Cello, 30 ucciso dal padre, Francesco Di Cello, in località Marinella, a Lamezia Terme. Il giovane coltivava l’ambizione di intraprendere la carriera di modello e influencer. Un piano che non sarebbe mai piaciuto a suo padre, al quale avrebbe spesso chiesto di finanziare il suo progetto di vita, che lo avevano anche portato a partecipare a degli eventi alla Milano Fashion Week.Un solo colpo al voltoIl padre, 64 anni, ex guardia giurata, avrebbe sparato un colpo di pistola al volto del figlio, uccidendolo sul posto. Il corpo è stato trovato in via Trani da un passante, che ha dato l’allarme. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso. 🔗 Le tensioni legate a richieste di denaro e a continui contrasti familiari sarebbero alla base deldiDi, 30dal, Francesco Di, in località Marinella, a. Il giovane coltivava l’ambizione di intraprendere la carriera di. Un piano che non sarebbe mai piaciuto a suo, al quale avrebbe spesso chiesto di finanziare il suo progetto di vita, che lo avevano anche portato a partecipare a degli eventi alla Milano Fashion Week.Un solo colpo al voltoIl, 64 anni, ex guardia giurata, avrebbe sparato un colpo di pistola al volto del figlio, uccidendolo sul posto. Il corpo è stato trovato in via Trani da un passante, che ha dato l’allarme. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso. 🔗 Open.online

Su questo argomento da altre fonti

Dramma a Lamezia Terme, l’aspirante modello Bruno Di Cello ucciso a 30 anni dal padre - Un dramma familiare i cui contorni sono ancora da definire nei dettagli ma che dalle prime indagini sembrerebbe essere maturato in un contesto di disperazione. É quello che ha sconvolto la comunità di Lamezia Terme, dove un padre, Francesco Di Cello, di 64 anni, guardia giurata in pensione, ha ucciso il figlio trentenne Bruno, aspirante modello. Francesco Di Cello ha sparato il figlio al culmine di una lite Una tragedia sulla quale stanno indagando gli investigatori del Commissariato di Lamezia Terme della Polizia ai quali l’omicida si è costituito subito dopo il fatto e che stanno ... 🔗notizieaudaci.it

Lamezia Terme. Bruno Di Cello ucciso con un colpo di pistola esploso dal padre Francesco - Una lite familiare si è trasformata in tragedia nella tarda mattinata di venerdì 2 maggio nel quartiere Marinella di Lamezia Terme. Bruno Di Cello, 30 anni, è stato ucciso con un colpo di pistola, esploso – in base ad una prima ricostruzione – dal padre Francesco, guardia giurata in pensione, al culmine di una discussione. L’uomo si è subito costituito. Le indagini, coordinate dalla Procura di Lamezia Terme, sono in corso per chiarire la dinamica e il contesto del delitto, che secondo fonti investigative sarebbe maturato in un clima di profonda disperazione. 🔗laprimapagina.it

Bruno Di Cello ucciso dal padre a Lamezia Terme. L’ex guardia giurata gli ha sparato dopo una lite - Lamezia Terme, 2 maggio 2025 – Sono ancora ignote le ragioni che hanno spinto Francesco Di Cello a sparare contro il figlio trentenne, Bruno, uccidendolo. E’ successo al termine di una lite. L’uomo ha raggiunto il figlio che guidava lungo una strada del quartiere Marinella, a Lamezia Terme. L’ha fermato ed è nato un diverbio sfociato poi nella tragedia. Di Cello, guarda giurata in pensione, aveva con sé la pistola. 🔗quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lamezia, il 30enne Bruno Di Cello ucciso dal padre. Il testimone: Una scena agghiacciante, aveva il vis; Bruno Di Cello ucciso dal padre perché voleva fare il modello e influencer, l'ipotesi dietro l'omicidio di Lamezia Terme: «Chiedeva sempre soldi; Omicidio a Lamezia, Bruno Di Cello ucciso con una pistola clandestina: le accuse dei pm al padre ·; Bruno Di Cello ucciso a 30 anni dal papà Francesco, il colpo di pistola in volto dopo la lite per motivi econo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bruno Di Cello ucciso a 30 anni dal papà Francesco, il colpo di pistola in volto dopo la lite per motivi economici: «Contesto disperato» - Sarebbe maturata in un contesto familiare segnato da liti frequenti e continue richieste di soldi, l'uccisione di Bruno Di Cello, il trentenne che ... 🔗msn.com

Bruno Di Cello ucciso dal padre a Lamezia Terme. L’aspirante influencer freddato in strada - Lamezia Terme, 2 maggio 2025 – Sono ancora ignote le ragioni che hanno spinto Francesco Di Cello a sparare contro il figlio trentenne, Bruno, uccidendolo. E’ successo al termine di una lite. L’uomo ha ... 🔗quotidiano.net

Bruno Di Cello, trentenne ucciso dal padre al termine di una lite a Lamezia Terme. L'uomo si è costituito - Dramma a Lamezia Terme. Un trentenne, Bruno Di Cello, è stato ucciso dal padre, forse al termine di una lite. L'uomo si è poi costituito alle forze dell'ordine. 🔗msn.com