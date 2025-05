Bruno Di Cello ucciso a 30 anni dal papà Francesco il colpo di pistola in volto dopo la lite per motivi economici | Contesto disperato

© Leggo.it - Bruno Di Cello ucciso a 30 anni dal papà Francesco, il colpo di pistola in volto dopo la lite per motivi economici: «Contesto disperato» Contesto familiare segnato da liti frequenti e continue richieste di soldi, l'uccisione di Bruno Di Cello, il trentenne che sognava di diventare un famoso modello, ucciso. 🔗 Sarebbe maturata in unfamiliare segnato da liti frequenti e continue richieste di soldi, l'uccisione diDi, il trentenne che sognava di diventare un famoso modello,. 🔗 Leggo.it

Dramma a Lamezia Terme, l’aspirante modello Bruno Di Cello ucciso a 30 anni dal padre - Un dramma familiare i cui contorni sono ancora da definire nei dettagli ma che dalle prime indagini sembrerebbe essere maturato in un contesto di disperazione. É quello che ha sconvolto la comunità di Lamezia Terme, dove un padre, Francesco Di Cello, di 64 anni, guardia giurata in pensione, ha ucciso il figlio trentenne Bruno, aspirante modello. Francesco Di Cello ha sparato il figlio al culmine di una lite Una tragedia sulla quale stanno indagando gli investigatori del Commissariato di Lamezia Terme della Polizia ai quali l’omicida si è costituito subito dopo il fatto e che stanno ... 🔗notizieaudaci.it

?Bruno Di Cello, chi è il trentenne ucciso dal papà: sui social «fashion influencer», sognava la tv e voleva fare il modello - Bruno Di Cello, il ragazzo di 30 anni ucciso a Lamezia Terme dal padre Francesco, guardia giurata in pensione, aveva la passione di voler entrare nel mondo dello spettacolo e fare il modello e si... 🔗leggo.it

Lamezia Terme. Bruno Di Cello ucciso con un colpo di pistola esploso dal padre Francesco - Una lite familiare si è trasformata in tragedia nella tarda mattinata di venerdì 2 maggio nel quartiere Marinella di Lamezia Terme. Bruno Di Cello, 30 anni, è stato ucciso con un colpo di pistola, esploso – in base ad una prima ricostruzione – dal padre Francesco, guardia giurata in pensione, al culmine di una discussione. L’uomo si è subito costituito. Le indagini, coordinate dalla Procura di Lamezia Terme, sono in corso per chiarire la dinamica e il contesto del delitto, che secondo fonti investigative sarebbe maturato in un clima di profonda disperazione. 🔗laprimapagina.it

Lamezia, il 30enne Bruno Di Cello ucciso dal padre. Il testimone: "Una scena agghiacciante, aveva il viso frantumato" - Un pomeriggio soleggiato di primavera sconquassato da una terribile notizia. E' così che Lamezia ha vissuto il dramma familiare che ha portato alla morte del ... 🔗catanzaro.gazzettadelsud.it

Uccide il figlio a colpi di pistola al termine di una lite e si costituisce. Bruno Di Cello aveva 30 anni, il papà Francesco è un'ex guardia giurata - Dramma familiare a Lamezia Terme. Bruno di Cello (e non Francesco, come inizialmente riportato), 30 anni, è stato ucciso dal padre Francesco ... 🔗msn.com