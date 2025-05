Bruno Alessandro la voce degli altri da più di mezzo secolo

Chi era Bruno Pizzul, la voce più amata dello sport in TV? Inventò “Tutto molto bello” - Addio a Bruno Pizzul che si è spento oggi all’età di 86 anni. Nato l’8 marzo 1938 a Udine, è stato una delle voci più amate e memorabili della televisione italiana, noto soprattutto per le sue telecronache delle partite della Nazionale. Prima di diventare giornalista, fu calciatore, militando in squadre come la Pro Gorizia e l’Udinese, ma un grave infortunio al ginocchio pose fine alla sua carriera agonistica. 🔗cultweb.it

Morto Bruno Pizzul, addio alla voce del calcio italiano: “Stoccarda-Napoli la telecronaca più bella” - E’ morto all’ospedale di Gorizia, il giornalista sportivo Bruno Pizzul, voce iconica del calcio italiano, che raccontò di considerare la finale della coppa Uefa vinta da Maradona e compagni come la partita più emozionante mai raccontata. Lutto nel mondo del giornalismo sportivo: è morto all’ospedale di Gorizia Bruno Pizzul. Avrebbe compiuto 87 anni l’8 marzo. […] 🔗2anews.it

