Brindisi sorprende Avellino nei play-in | vittoria al PalaDelMauro

© Ilrestodelcarlino.it - Brindisi sorprende Avellino nei play-in: vittoria al PalaDelMauro play-in sono già cominciati col botto: nella serata del 1° maggio Brindisi ha fatto secca Avellino, sbancando il PalaDelMauro con 15 punti di scarto (82-67) pur partendo dal 13° posto, ovvero l’ultimo disponibile che metteva in palio la chance di rientrare nei playoff dalla porta di servizio. E’ la testimonianza che quando cominciano le sfide che contano certe squadre possono ancora sorprendere, anche dopo stagioni anonime, com’è stata quella della squadra di Piero Bucchi sin qui. Il discorso vale anche per i giocatori, con Vildera che ha firmato 25 punti (con 12 su 13 al tiro!): il pivot che l’anno scorso fu protagonista della promozione di Trieste, rientrato dopo il secondo infortunio, ha fatto la differenza. Un risultato che conferma un’altra cosa: il fattore campo in questi casi pesa meno. 🔗 -in sono già cominciati col botto: nella serata del 1° maggioha fatto secca, sbancando ilcon 15 punti di scarto (82-67) pur partendo dal 13° posto, ovvero l’ultimo disponibile che metteva in palio la chance di rientrare neioff dalla porta di servizio. E’ la testimonianza che quando cominciano le sfide che contano certe squadre possono ancorare, anche dopo stagioni anonime, com’è stata quella della squadra di Piero Bucchi sin qui. Il discorso vale anche per i giocatori, con Vildera che ha firmato 25 punti (con 12 su 13 al tiro!): il pivot che l’anno scorso fu protagonista della promozione di Trieste, rientrato dopo il secondo infortunio, ha fatto la differenza. Un risultato che conferma un’altra cosa: il fattore campo in questi casi pesa meno. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

