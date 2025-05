Brindisi Porsche si ribalta e prende fuoco | morti i tre ventenni che erano a bordo

morti oggi – sabato 3 maggio – in un incidente stradale nel Brindisino, lungo la provinciale che collega Torchiarolo a Lendinuso. Viaggiavano a bordo di una Porsche che, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbe schiantata contro un albero prima di prendere fuoco, riporta il Quotidiano di Puglia. Le vittime sono un 22enne, Luigi Perruccio, e le 21enni Sara Capilunga e Karina Ryzkhova, originaria dell’Ucraina. Sul posto le forze dell’ordine stanno tentando di chiarire la dinamica dell’incidente. I tentativi di soccorso e le indaginiImmediato l’intervento dei soccorsi e dei Vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme nel tentativo di trarre in salvo i tre giovani, tutti residenti a Torchiarolo, ma non c’è stato nulla da fare. La strada provinciale è ancora chiusa al traffico e sul posto si sta recando il pubblico ministero di turno della procura di Brindisi. 🔗 Tre giovanissimi, tra i 21 e i 22 anni, sonooggi – sabato 3 maggio – in un incidente stradale nelno, lungo la provinciale che collega Torchiarolo a Lendinuso. Viaggiavano adi unache, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbe schiantata contro un albero prima dire, riporta il Quotidiano di Puglia. Le vittime sono un 22enne, Luigi Perruccio, e le 21enni Sara Capilunga e Karina Ryzkhova, originaria dell’Ucraina. Sul posto le forze dell’ordine stanno tentando di chiarire la dinamica dell’incidente. I tentativi di soccorso e le indaginiImmediato l’intervento dei soccorsi e dei Vigili del, che hanno spento le fiamme nel tentativo di trarre in salvo i tre giovani, tutti residenti a Torchiarolo, ma non c’è stato nulla da fare. La strada provinciale è ancora chiusa al traffico e sul posto si sta recando il pubblico ministero di turno della procura di. 🔗 Open.online

