Brindisi Porsche si ribalta e prende fuoco | morti 3 giovani

© Quotidiano.net - Brindisi, Porsche si ribalta e prende fuoco: morti 3 giovani Brindisi, 3 maggio 2025 - Tre ragazzi sono morti in un incidente stradale che si è verificato nel Brindisino lungo la provinciale che collega Torchiarolo a Lendinuso. A quanto si apprende l'auto, una Porsche, con a bordo i tre giovani si sarebbe ribaltata prendendo fuoco. Le vittime sono due ragazzi e una ragazza.Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia locale, i carabinieri e i vigili del fuoco. 🔗 , 3 maggio 2025 - Tre ragazzi sonoin un incidente stradale che si è verificato nelno lungo la provinciale che collega Torchiarolo a Lendinuso. A quanto si apl'auto, una, con a bordo i tresi sarebbetando. Le vittime sono due ragazzi e una ragazza.Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia locale, i carabinieri e i vigili del. 🔗 Quotidiano.net

Brindisi, auto si ribalta e prende fuoco: morti tre ragazzi - Tre ragazzi hanno perso la vita a causa di un incidente stradale che si è verificato nel Brindisino, più precisamente lungo la provinciale che collega Torchiarolo a Lendinuso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. A quanto si apprende l'auto, una Porsche, con a bordo i tre giovani si sarebbe ribaltata prendendo fuoco. Le vittime Le vittime sono un 22enne e due ragazze 21enni, tutti residenti a Torchiarolo. 🔗tg24.sky.it

