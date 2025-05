Brindisi auto si schianta contro albero e prende fuoco | morti tre giovani

© Ildifforme.it - Brindisi, auto si schianta contro albero e prende fuoco: morti tre giovani

Brindisi, auto si schianta contro albero e prende fuoco: morti tre giovani proviene da Il Difforme. 🔗 Le vittime sono un ragazzo di 22 anni e due ragazze di 21. Il drammatico incidente si sarebbe verificato sulla provinciale 85 tra Torchiarolo e Lendinuso a pochi chilometri dal capoluogo puglieseL'articolositreproviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Si schianta contro il guardrail per evitare un’auto - Perugia, 9 aprile 2025 – Si schianta contro il guardrail per evitare un’auto che proveniva dal senso opposto. Incidente stradale oggi, 9 aprile, sulla Statale 3 al km 22. Lanciato l’allarme al 112 sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gaifana e i sanitari del 118. La conducente, dopo l’incidente, è rimasta incastrata nella vettura. Sono stati i vigili del fuoco a estrarla dall’auto e a consegnarla poi ai sanitari del 118 per le cure del caso. 🔗lanazione.it

Ragazza di 18 anni si schianta in moto contro un’auto nella Bergamasca: è grave - Questo pomeriggio una ragazza di 18 anni è stata portata in gravi condizioni all'ospedale dopo essersi schiantata con la sua moto contro un'automobile a Treviolo, in provincia di Bergamo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Brenna, auto si schianta contro una recinzione: conducente incastrato tra le lamiere - Grave incidente oggi alle 13:35 in via Olgelasca, a Brenna (Como), dove un’auto ha perso il controllo finendo contro la recinzione di un’abitazione. L’impatto è stato violento, lasciando il conducente, un uomo di circa 38 anni, intrappolato tra le lamiere. Sul posto sono intervenute due... 🔗quicomo.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Brindisi, si schianta contro auto parcheggiata e si ribalta: era ubriaco al volante e aveva il divieto di rientrare in Italia; Maserati si schianta contro muro sulla tangenziale: conducente miracolato; Inseguimento nella notte tra Lecce e Brindisi: auto si schianta contro un muro, fuggiti i passeggeri; Incidente Stradale a Brindisi: Moto si Schianta contro un'auto in Sosta, Due Ragazzi Coinvolti. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Incidente stradale: auto contro un albero. Tre morti - Incidente stradale sulla provinciale: due morti. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi - 3 maggio - sulla provinciale che da ... 🔗msn.com

Brindisi, Porsche si ribalta e prende fuoco: morti i tre ventenni che erano a bordo - Erano tutti residenti a Torchiarolo, a pochi chilometri dal luogo dell'incidente. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto si sarebbe schiantata contro un albero prima di prendere fuoco L'articolo Brind ... 🔗msn.com

Brindisi, auto si ribalta e prende fuoco: morti tre giovani - Tre ragazzi sono morti in un incidente stradale che si è verificato nel Brindisino lungo la provinciale, che collega Torchiarolo a Lendinuso. A quanto si apprende l'auto, una Porsche, con a bordo i ... 🔗tg.la7.it