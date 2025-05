Brindisi auto si ribalta e prende fuoco | morti tre ragazzi

© Tg24.sky.it - Brindisi, auto si ribalta e prende fuoco: morti tre ragazzi ragazzi hanno perso la vita a causa di un incidente stradale che si è verificato nel Brindisino, più precisamente lungo la provinciale che collega Torchiarolo a Lendinuso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. A quanto si apprende l'auto, una Porsche, con a bordo i tre giovani si sarebbe ribaltata prendendo fuoco. Le vittimeLe vittime sono un 22enne e due ragazze 21enni, tutti residenti a Torchiarolo. Una delle ragazze era originaria dell'Ucraina e viveva proprio in provincia di Brindisi. Già in corso le indagini per far luce sull'accaduto, condotte dalla polizia locale. La strada, dopo l'incidente, è stata chiusa al traffico e sul luogo della tragedia è atteso anche il pubblico ministero di turno della procura di Brindisi. 🔗 Trehanno perso la vita a causa di un incidente stradale che si è verificato nelno, più precisamente lungo la provinciale che collega Torchiarolo a Lendinuso. Sul posto sono intervenuti i vigili del. A quanto si apl', una Porsche, con a bordo i tre giovani si sarebbetando. Le vittimeLe vittime sono un 22enne e due ragazze 21enni, tutti residenti a Torchiarolo. Una delle ragazze era originaria dell'Ucraina e viveva proprio in provincia di. Già in corso le indagini per far luce sull'accaduto, condotte dalla polizia locale. La strada, dopo l'incidente, è stata chiusa al traffico e sul luogo della tragedia è atteso anche il pubblico ministero di turno della procura di. 🔗 Tg24.sky.it

Cosa riportano altre fonti

Tragico incidente a Brindisi, si ribalta con l'auto: muore a 34 anni, ferito il figlioletto - Dramma sull'asfalto: si ribalta con l'auto e muore. Terribile domenica sulle strade di Puglia: un giovane papà ha perso la vita e il suo figlioletto di 14 anni è rimasto ferito... 🔗quotidianodipuglia.it

Prende un’auto in sosta e si ribalta con la sua . Strada chiusa dai vigili - Paura poco dopo le 19 ieri in via Piccolomini per un incidente fra due macchine. Subito sul posto una pattuglia della Polizia municipale di Siena che ha svolto i rilievi mentre la strada veniva chiusa in entrambi i sensi di marcia. Oltre al 118 – nessun ferito grave fortunatamente – anche una squadra dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza le vetture. Non c’è stato comunque bisogno di loro per tirare fuori dall’abitacolo il 28enne nella vettura. 🔗lanazione.it

Minorenne prende l’auto del nonno e si ribalta - Fano, 14 marzo 2025 – Una notte movimentata, quella tra mercoledì e giovedì, lungo la provinciale che collega Mombaroccio a Carrara di Fano, dove si sono susseguiti due incidenti a breve distanza di tempo e a pochi metri l’uno dall’altro, creando il caos lungo la Sp32. Il primo ha coinvolto un 17enne che, senza patente, si è messo alla guida dell’auto del nonno all’insaputa della famiglia. Il minorenne, dopo aver caricato un coetaneo, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato sull’asfalto. 🔗ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti da altre fonti

Auto si ribalta e prende fuoco: morti tre ragazzi; Brindisi, auto si ribalta e prende fuoco: muoiono tre ragazzi; Auto si ribalta e prende fuoco nel Brindisino, morti tre ragazzi; Auto si ribalta e prende fuoco, morti tre ragazzi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Porsche si ribalta e prende fuoco, morti tre ragazzi a Brindisi. Colti da malore i familiari arrivati sul posto - Incidente stradale sulla provinciale: tre morti. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi - 3 maggio - sulla provinciale che da Torchiarolo conduce nella marina ... 🔗ilmessaggero.it

Brindisi, Porsche si ribalta e prende fuoco: morti 3 giovani - Brindisi, 3 maggio 2025 - Tre ragazzi sono morti in un incidente stradale che si è verificato nel Brindisino lungo la provinciale che collega Torchiarolo a Lendinuso. A quanto si apprende l'auto, una ... 🔗quotidiano.net

Porsche si ribalta e prende fuoco, morti tre ragazzi. Colti da malore i familiari arrivati sul posto - BRINDISI - Tragedia in provincia di Brindisi. Tre ragazzi sono morti in un incidente stradale che si è verificato poco fa lungo la provinciale ... 🔗corriereadriatico.it