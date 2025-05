Brighton-Newcastle il pronostico di Premier League | doppia combo intrigante

© Sololaroma.it - Brighton-Newcastle, il pronostico di Premier League: doppia combo intrigante Premier League è stata aperta dal successo di misura del Manchester City, che grazie alla rete di Kevin De Bruyne ha superato il Wolverhampton, ottenendo tre punti molto importanti nella corsa alla Champions League. Proprio un piazzamento nella maggiore competizione europea è l’obiettivo anche del Newcastle, che affronterà il Brighton in trasferta, all’AMEX Arena, con fischio d’inizio in programma per domani, domenica 4 maggio, alle ore 15.Dopo ben cinque partite, i padroni di casa sono tornati alla vittoria nell’ultimo turno disputato, battendo in uno spettacolare 3-2 il West Ham, dopo che i precedenti risultati li avevano fatti scivolare in classifica. Il Brighton occupa attualmente la nona posizione, con residue chances di conquistare un posto in Conference League, per sperare nel quale servirà infilare il secondo successo consecutivo contro un avversario decisamente complicato. 🔗 La trentacinquesima giornata diè stata aperta dal successo di misura del Manchester City, che grazie alla rete di Kevin De Bruyne ha superato il Wolverhampton, ottenendo tre punti molto importanti nella corsa alla Champions. Proprio un piazzamento nella maggiore competizione europea è l’obiettivo anche del, che affronterà ilin trasferta, all’AMEX Arena, con fischio d’inizio in programma per domani, domenica 4 maggio, alle ore 15.Dopo ben cinque partite, i padroni di casa sono tornati alla vittoria nell’ultimo turno disputato, battendo in uno spettacolare 3-2 il West Ham, dopo che i precedenti risultati li avevano fatti scivolare in classifica. Iloccupa attualmente la nona posizione, con residue chances di conquistare un posto in Conference, per sperare nel quale servirà infilare il secondo successo consecutivo contro un avversario decisamente complicato. 🔗 Sololaroma.it

