Brian Montana ucciso ex chitarrista dei Possessed morto in una sparatoria

Brian Montana, ex chitarrista dei Possessed è stato ucciso in una sparatoria con la polizia a South San Francisco, nella contea di San Mateo dello Stato della California. Il tragico incidente è avvenuto il 28 aprile, dopo che Montana, 60 anni, ha affrontato un vicino lamentando la presenza di rami e foglie cadute.

