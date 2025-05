Brian Montana dei Possessed ucciso in una sparatoria con la polizia

Brian Montana è morto tragicamente in una sparatoria con la polizia a South San Francisco, in California. L'ex chitarrista dei Possessed, 60 anni, ha affrontato un vicino lamentando la presenza di rami e foglie cadute nel suo giardino, come fanno sapere le autorità locali in un comunicato.

Brian Montana, ucciso in una sparatoria con la polizia l'ex chitarrista della death metal band Possessed - L'incidente è avvenuto il 28 aprile dopo che il musicista, 60 anni, ha sparato alla polizia e ai vicini dal vialetto di casa sua ... 🔗msn.com

Addio a Brian Montana, ucciso in una sparatoria con la polizia - L'ex chitarrista dei Possessed, metal band formatasi a San Francisco nel 1983, Brian Montana è stato ucciso in una sparatoria con la polizia a South San Francisco, nella contea di San Mateo, in Califo ... 🔗rockol.it