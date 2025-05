Brescia | è l' ora di violare il Rigamonti i tifosi danno la carica alle Rondinelle in gioco per la salvezza

© Sport.quotidiano.net - Brescia: è l'ora di "violare" il Rigamonti, i tifosi danno la carica alle Rondinelle in gioco per la salvezza Brescia, 3 maggio 2025 – La vittoria nello “spareggio” con il Cittadella ha rimesso in gioco per la salvezza il Brescia e restituito fiducia e convinzione a tutto l’ambiente biancazzurro. Una situazione che, però, quando mancano ancora tre partite alla conclusione del campionato, la squadra di Maran deve assolutamente confermare nell’incontro al “Rigamonti” con la Juve Stabia, una delle note liete di questa stagione che, pur indossando i panni della matricola, è riuscita a conquistare un posto in zona play off. Che il momento sia determinante per le sorti delle Rondinelle lo hanno capito molto bene i tifosi che, dopo il caloroso abbraccio trasmesso ai loro giocatori al “Tombolato”, ora vogliono regalare nuova carica a Bisoli e compagni. La scorta dei tifosiLa sfida con i campani, infatti, sarà preceduta da un appuntamento richiesto dai sostenitori Bresciani, che aspetteranno il pullman della squadra all’arrivo a Mompiano e lo “scorteranno” all’ingresso dello stadio. 🔗 , 3 maggio 2025 – La vittoria nello “spareggio” con il Cittadella ha rimesso inper laile restituito fiducia e convinzione a tutto l’ambiente biancazzurro. Una situazione che, però, quando mancano ancora tre partite alla conclusione del campionato, la squadra di Maran deve assolutamente confermare nell’incontro al “” con la Juve Stabia, una delle note liete di questa stagione che, pur indossando i panni della matricola, è riuscita a conquistare un posto in zona play off. Che il momento sia determinante per le sorti dellelo hanno capito molto bene iche, dopo il caloroso abbraccio trasmesso ai loro giocatori al “Tombolato”, ora vogliono regalare nuovaa Bisoli e compagni. La scorta deiLa sfida con i campani, infatti, sarà preceduta da un appuntamento richiesto dai sostenitorini, che aspetteranno il pullman della squadra all’arrivo a Mompiano e lo “scorteranno” all’ingresso dello stadio. 🔗 Sport.quotidiano.net

