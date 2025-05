Bremer continua a mandare chiari messaggi verso il recupero | la FOTO del difensore della Juve che non smette di lavorare

© Juventusnews24.com - Bremer continua a mandare chiari messaggi verso il recupero: la FOTO del difensore della Juve che non smette di lavorare

Bremer continua a mandare chiari messaggi verso il recupero: la FOTO pubblicata dal difensore bianconero sui socialIl difensore della Juve Gleison Bremer continua a mandare chiari messaggi in vista del recupero, che i tifosi bianconeri sperano possa essere in vista del Mondiale per Club. Il brasiliano vuol tornare ad aiutare la sua squadra dopo che si è sentita molto la mancanza in questa stagione.La FOTO pubblicata su Instagram mostra le sue condizioni che sembrano nettamente migliorate e quasi verso la fine del recupero. .com 🔗 il: lapubblicata dalbianconero sui socialIlGleisonin vista del, che i tifosi bianconeri sperano possa essere in vista del Mondiale per Club. Il brasiliano vuol tornare ad aiutare la sua squadra dopo che si è sentita molto la mancanza in questa stagione.Lapubblicata su Instagram mostra le sue condizioni che sembrano nettamente migliorate e quasila fine del. .com 🔗 Juventusnews24.com

Bremer continua a mandare chiari messaggi: il recupero del difensore della Juve si avvicina? Quella FOTO ha fatto scatenare i tifosi - di Redazione JuventusNews24Bremer continua a mandare chiari messaggi: la FOTO pubblicata dal difensore della Juve sui propri profili social Il difensore della Juve Gleison Bremer continua il suo recupero dall'infortunio che l'ha costretto a saltare questa stagione. Tramite il proprio profilo Instagram ha pubblicato un'altra foto che ritrae il bianconero in palestra per poter tornare il prima possibile in campo, già al Mondiale per Club di giugno.

Bremer Juve, il difensore continua a mandare messaggi ai tifosi: il VIDEO da brividi in attesa del suo rientro - di Redazione JuventusNews24Bremer Juve, il difensore continua a mandare messaggi ai tifosi: il VIDEO pubblicato dal difensore che non vede l'ora di tornare dall'infortunio Un video pubblicato sul proprio profilo Instagram ha fatto gasare i tifosi bianconeri: continua il recupero dal brutto infortunio per Gleison Bremer. Il difensore brasiliano ha mostrato alcuni dei suoi interventi nella grande stagione che aveva vissuto e stava vivendo prima della rottura del crociato.

Bremer continua il suo recupero in vista del Mondiale per Club: la FOTO del difensore della Juve che mostra le sue condizioni. Ecco come sta - di Redazione JuventusNews24Bremer continua il suo recupero in vista del Mondiale per Club: la FOTO pubblicata dal difensore bianconero Il difensore della Juve Gleison Bremer sta continuando il recupero in vista del Mondiale per Club. Il bianconero ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram intento ad allenarsi e cercare di riprendere la massa muscolare sulla gamba dove si è rotto il crociato.

