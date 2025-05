Brambilla verso Benevento Juventus Next Gen | La nostra spensieratezza può essere l’arma in più in questi playoff Sappiamo di dover vincere su un campo difficile

© Juventusnews24.com - Brambilla verso Benevento Juventus Next Gen: «La nostra spensieratezza può essere l’arma in più in questi playoff. Sappiamo di dover vincere su un campo difficile» Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato alla vigilia del match contro il Benevento, valido per il primo turno playoffAlla vigilia di Benevento Juventus Next Gen, valida per il primo turno playoff di Serie C, il tecnico Massimo Brambilla ha parlato così ai canali ufficiali bianconeri.L’AVVICINAMENTO AL playoff – «È stata una buona settimana: abbiamo lavorato bene sia dal punto di vista fisico che mentale. I ragazzi sono in ottima forma, abbiamo terminato questo campionato in crescendo e siamo pronti per giocare una partita di questo livello. Siamo consapevoli di aver fatto un bel campionato: siamo migliorati costantemente, siamo maturati e ce la siamo giocata con tutte le squadre che abbiamo affrontato. Arriviamo nelle condizioni ottimali per disputare questa gara». 🔗 , allenatore dellaGen, ha parlato alla vigilia del match contro il, valido per il primo turnoAlla vigilia diGen, valida per il primo turnodi Serie C, il tecnico Massimoha parlato così ai canali ufficiali bianconeri.L’AVVICINAMENTO AL– «È stata una buona settimana: abbiamo lavorato bene sia dal punto di vista fisico che mentale. I ragazzi sono in ottima forma, abbiamo terminato questo campionato in crescendo e siamo pronti per giocare una partita di questo livello. Siamo consapevoli di aver fatto un bel campionato: siamo migliorati costantemente, siamo maturati e ce la siamo giocata con tutte le squadre che abbiamo affrontato. Arriviamo nelle condizioni ottimali per disputare questa gara». 🔗 Juventusnews24.com

Brambilla verso Juventus Next Gen Crotone: «Questa pausa ci è servita per recuperare. Loro sono nel momento migliore dell’anno, servirà la nostra miglior versione» - di Redazione JuventusNews24 Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato alla vigilia della sfida col Crotone di Serie C 2024/25. Le sue dichiarazioni Ai canali ufficiali bianconeri, Massimo Brambilla ha parlato alla vigilia di Juventus Next Gen Crotone. Queste le sue dichiarazioni verso il match di Serie C 2024/25. CONDIZIONI DEL GRUPPO – «Stiamo bene, abbiamo avuto la possibilità di staccare un po’ non giocando lo scorso fine settimana. 🔗juventusnews24.com

Brambilla si complimenta con la Juventus Next Gen: «Abbiamo fatto un capolavoro ad arrivare ai playoff. Adesso andiamo a Benevento per giocarcela» - di Redazione JuventusNews24Brambilla si complimenta con la Juventus Next Gen: tutte le dichiarazioni del mister bianconero sul match Mister Brambilla ha parlato dopo la sconfitta della Juventus Next Gen contro il Messina. I bianconeri concludono al nono posto la Regular Season e affronteranno il Benevento al primo turno dei playoff di Serie C. PAROLE – «Siamo venuti qua per giocarci questa partita per finire bene il campionato e preparare al meglio l’avvicinamento ai playoff. 🔗juventusnews24.com

Brambilla verso Potenza Juventus Next Gen: «Troveremo un’avversaria arrabbiata. C’è entusiasmo in spogliatoio e sui nuovi arrivati dico questo» - di Redazione JuventusNews24Brambilla verso Potenza Juventus Next Gen: tutte le dichiarazioni del mister bianconero sulla sfida L’allenatore della Juventus Next Gen Massimo Brambilla ha parlato ai canali ufficiali del club per analizzare il prossimo match di Serie C contro il Potenza. LA VITTORIA DI PRESTIGIO CONTRO IL BENEVENTO – «Quando giochi contro squadre forti e riesci a vincere la soddisfazione non può che essere grande. 🔗juventusnews24.com

