Bormio Terme si rifà il look | restyling dell’area natatoria e nuova zona adventure-laguna

© Ilgiorno.it - Bormio Terme si rifà il look: restyling dell’area natatoria e nuova zona adventure-laguna Bormio (Sondrio) – Bormio Terme si rifà il look con 13 milioni di euro per proiettarsi nel futuro con un’immagine sempre più moderna e vincente. I progetti condivisi e redatti dallo studio J+S, in collaborazione con lo staff di Bormio Terme, diventeranno infatti realtà visto che il prossimo 12 maggio inizieranno i lavori straordinari di riqualificazione ed implementazione di alcune aree della struttura termale.Gli ambiti di intervento saranno principalmente due: l’area natatoria e l’area adventure-laguna ma Bormio Terme, nonostante le lavorazioni, sarà sempre aperta e continuerà ad offrire servizi di qualità ai clienti. Per quanto riguarda il settore benessere la società permetterà il godimento di cinque vasche di acqua termale tra interne ed esterne, due aree wellness di cui una dedicata alle famiglie ed una riservata ai maggiori di 16 anni, ma, anche un parco esterno attrezzato dove poter sostare a prendere il sole. 🔗 (Sondrio) –siilcon 13 milioni di euro per proiettarsi nel futuro con un’immagine sempre più moderna e vincente. I progetti condivisi e redatti dallo studio J+S, in collaborazione con lo staff di, diventeranno infatti realtà visto che il prossimo 12 maggio inizieranno i lavori straordinari di riqualificazione ed implementazione di alcune aree della struttura termale.Gli ambiti di intervento saranno principalmente due: l’areae l’areama, nonostante le lavorazioni, sarà sempre aperta e continuerà ad offrire servizi di qualità ai clienti. Per quanto riguarda il settore benessere la società permetterà il godimento di cinque vasche di acqua termale tra interne ed esterne, due aree wellness di cui una dedicata alle famiglie ed una riservata ai maggiori di 16 anni, ma, anche un parco esterno attrezzato dove poter sostare a prendere il sole. 🔗 Ilgiorno.it

