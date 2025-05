Boom di Farage Dalla Francia alla Germania la destra avanza ovunque

© Iltempo.it - Boom di Farage. Dalla Francia alla Germania la destra avanza ovunque Dalla Gran Bretagna, dove una tornata elettorale tra suppletive e consultazioni locali ha visto stravolgersi il tradizionale quadro bipartitico. Ad avanzare, infatti, è Reform Uk, formazione ribellista ed antieuropea guidata da Nigel Farage. La svolta pragmatica impressa dal premier laburista Keir Starmer, soprattutto sul tema migratorio, pare non aver creato riflessi positivi per lui sull'elettorato. Anzi, i laburisti perdono il collegio di Runcorn and Helsby, nord ovest del Paese. Conquistato Dalla candidata di Farage, Sarah Pochin, che la spunta letteralmente per una manciata di voti, appena 6, certificati dopo un riconteggio. È la prima volta che i Labour perdono in quella circoscrizione in oltre mezzo secolo. I Reform vedono una grande avanzata anche sul territorio, dove peraltro vincono in una "combined county authorities", cioè le aree amministrative che comprendono più contee. 🔗 C'è una potenziale evoluzione del quadro politico che arrivaGran Bretagna, dove una tornata elettorale tra suppletive e consultazioni locali ha visto stravolgersi il tradizionale quadro bipartitico. Adre, infatti, è Reform Uk, formazione ribellista ed antieuropea guidata da Nigel. La svolta pragmatica impressa dal premier laburista Keir Starmer, soprattutto sul tema migratorio, pare non aver creato riflessi positivi per lui sull'elettorato. Anzi, i laburisti perdono il collegio di Runcorn and Helsby, nord ovest del Paese. Conquistatocandidata di, Sarah Pochin, che la spunta letteralmente per una manciata di voti, appena 6, certificati dopo un riconteggio. È la prima volta che i Labour perdono in quella circoscrizione in oltre mezzo secolo. I Reform vedono una grandeta anche sul territorio, dove peraltro vincono in una "combined county authorities", cioè le aree amministrative che comprendono più contee. 🔗 Iltempo.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Medagliere Mondiali biathlon 2025: Francia al comando, Germania in scia - I Mondiali 2025 di biathlon si terranno a Lenzerheide, in Svizzera, da mercoledì 12 a domenica 23 febbraio: la rassegna iridata sulle nevi elvetiche sarà aperta mercoledì 12 dalla staffetta mista, a seguire venerdì 14 e sabato 15 si disputeranno le sprint, domenica 16 le pursuit, martedì 18 e mercoledì 19 le individuali, giovedì 20 la staffetta single mixed, sabato 22 le staffette di genere e domenica 23 le mass start. 🔗oasport.it

La tassa sui ricchi e lo stop al freno del debito: così Francia e Germania vogliono finanziare il riarmo - Si aggira intorno agli 800 miliardi di euro la cifra che l’Unione europea intende mobilitare per finanziare «Rearm Europe», il maxi-piano per la produzione militare e l’acquisto di armi. Di questi, 150 miliardi arriveranno proprio da Bruxelles, che ha promesso l’istituzione di un fondo ad hoc in grado di erogare prestiti ai Paesi membri che ne faranno richiesta. La restante parte, invece, dovrà arrivare in un modo o nell’altro dai singoli governi, che sono chiamati ad aumentare drasticamente la spesa militare, possibilmente senza far saltare i conti. 🔗open.online

Perché i giovani perdono la fiducia nell’Ue? I casi di Germania, Francia, Austria e Svezia - Che opinione hanno i giovani cittadini europei dell’andamento dell’Unione Europea? Nell’ultima settimana la proposta di Ursula von der Leyen di riarmare l’Ue attraverso un piano da ben 800 miliardi di euro ha fatto molto discutere. Tante sono state infatti le voci che hanno sollevato più di qualche perplessità, sul web e non solo, domandandosi se davvero una spesa così cospicua in armamenti sia la priorità per il futuro europeo. 🔗it.insideover.com

Ne parlano su altre fonti

Regno Unito, boom di Farage. Dalla Francia alla Germania la destra avanza ovunque; Elezioni europee, nazionalisti e euroscettici si prendono l'Europa. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Regno Unito, boom di Farage. Dalla Francia alla Germania la destra avanza ovunque - C’è una potenziale evoluzione del quadro politico che arriva dalla Gran Bretagna, dove una tornata elettorale tra suppletive e ... 🔗iltempo.it

Che cosa succede alle destre in Germania, Regno Unito, Romania e Francia? - Colpisce il successo di Nigel Farage, del quale non sentivamo parlare da un po’, nel momento in cui giunge la notizia che gli 007 tedeschi intendono mettere fuori legge AFD in Germania. 🔗startmag.it

Francia o Germania, azzurri maledizione colpi di testa - La sconfitta con la Germania, nata da un doppio errore in ... una serie da maledizione è la sconfitta del 27 novembre con la Francia, al Meazza, un 1-3 che costa il primo posto del girone di ... 🔗ansa.it