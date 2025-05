Bonolis spunta il retroscena inatteso | Ho chiamato De Martino

Bonolis, la chiamata a De Martino è inaspettata: voleva dargli il programma topUn botta e risposta informale che però ha lasciato trapelare molto più di quanto sembri. A partire da un retroscena su Stefano De Martino che avrebbe potuto cambiare il corso di Avanti un altro!, il popolare quiz dell'access prime time di Canale 5 condotto proprio da Paolo Bonolis.

