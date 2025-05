Bonolis e il retroscena a sorpresa su De Martino | Lo volevo come mio sostituto Poi

© Iltempo.it - Bonolis e il retroscena a sorpresa su De Martino: "Lo volevo come mio sostituto. Poi..." Martino come sostituto per Avanti un altro? Si, lo avevo pensato e ci avevo parlato. Eh vabbè, invece. sta avendo una carriera splendida e sicuramente andrà sempre meglio, è un bravo ragazzo”. Lo ha detto Paolo Bonolis a margine di un evento al Foro Italico, a Roma. Bonolis ha poi parlato del suo rapporto con Maria De Filippi: “Credo di lavorare anche con Maria un pochettino, sarà un piacere”, ha aggiunto il conduttore, facendo riferimento al ruolo di giudice a ‘Tu si que vales'. 🔗 “Se è vero che avevo pensato a Stefano Deper Avanti un altro? Si, lo avevo pensato e ci avevo parlato. Eh vabbè, invece. sta avendo una carriera splendida e sicuramente andrà sempre meglio, è un bravo ragazzo”. Lo ha detto Paoloa margine di un evento al Foro Italico, a Roma.ha poi parlato del suo rapporto con Maria De Filippi: “Credo di lavorare anche con Maria un pochettino, sarà un piacere”, ha aggiunto il conduttore, facendo riferimento al ruolo di giudice a ‘Tu si que vales'. 🔗 Iltempo.it

