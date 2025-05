Bonfanti-Hitler Vandalizzato il manifesto

© Ilgiorno.it - Bonfanti-Hitler. Vandalizzato il manifesto Vandalizzato il manifesto del candidato sindaco Mauro Bonfanti per la lista civica “Uniti per ripartire“ in piazza Sant’Ignazio a Santo Stefano Lodigiano: sulla foto raffigurante il volto dell’aspirante primo cittadino alle elezioni del 25 e 26 maggio ignoti hanno disegnato dei baffetti che evocano la figura del dittatore nazista Adolf Hitler. "Un collegamento miserabile, vile e di orribile gusto – ha tuonato ieri Bonfanti che ha sporto denuncia ai carabinieri di Guardamiglio –. Una mancanza di rispetto nei confronti del candidato e di tutti i componenti della lista". Bonfanti spera almeno che la "bravata" abbia solo una "connotazione goliardica, piuttosto che politica" anche se resta "inevitabile la considerazione che in paese si può imbrattare un manifesto, un muro o commettere piccoli reati senza le opportune conseguenze. 🔗 ildel candidato sindaco Mauroper la lista civica “Uniti per ripartire“ in piazza Sant’Ignazio a Santo Stefano Lodigiano: sulla foto raffigurante il volto dell’aspirante primo cittadino alle elezioni del 25 e 26 maggio ignoti hanno disegnato dei baffetti che evocano la figura del dittatore nazista Adolf. "Un collegamento miserabile, vile e di orribile gusto – ha tuonato ieriche ha sporto denuncia ai carabinieri di Guardamiglio –. Una mancanza di rispetto nei confronti del candidato e di tutti i componenti della lista".spera almeno che la "bravata" abbia solo una "connotazione goliardica, piuttosto che politica" anche se resta "inevitabile la considerazione che in paese si può imbrattare un, un muro o commettere piccoli reati senza le opportune conseguenze. 🔗 Ilgiorno.it

