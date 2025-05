Bombardini a SoloLaRoma | Champions che sogno! Vi dico il nuovo allenatore per la Roma

© Sololaroma.it - Bombardini a SoloLaRoma: “Champions, che sogno! Vi dico il nuovo allenatore per la Roma” Roma di Claudio Ranieri in vista del match di domenica all’Olimpico contro la Fiorentina. Per la squadra del tecnico di Testaccio una vittoria contro la squadra di Palladino potrebbe significare avvicinarsi ancora di più alla zona Champions League. Una roba impensabile ad inizio stagione, specialmente dopo che i giallorossi si ritrovavano quasi in zona retrocessione. Il merito di questa cavalcata lo si deve proprio a Ranieri, abile a compattare gruppo e ambiente. La partita dell’Olimpico però non sarà semplice per la Roma. La Fiorentina è un avversario ostico. Nonostante il buon momento di forma la Roma non può permettersi passi falsi. Per l’occasione abbiamo intervistato l’ex centrocampista giallorosso Davide Bombardini, autore di 13 presenze, sommate tra tutte le competizioni, con la maglia della Roma nella stagione 2002-2003. 🔗 Ultimi allenamenti a Trigoria per ladi Claudio Ranieri in vista del match di domenica all’Olimpico contro la Fiorentina. Per la squadra del tecnico di Testaccio una vittoria contro la squadra di Palladino potrebbe significare avvicinarsi ancora di più alla zonaLeague. Una roba impensabile ad inizio stagione, specialmente dopo che i giallorossi si ritrovavano quasi in zona retrocessione. Il merito di questa cavalcata lo si deve proprio a Ranieri, abile a compattare gruppo e ambiente. La partita dell’Olimpico però non sarà semplice per la. La Fiorentina è un avversario ostico. Nonostante il buon momento di forma lanon può permettersi passi falsi. Per l’occasione abbiamo intervistato l’ex centrocampista giallorosso Davide, autore di 13 presenze, sommate tra tutte le competizioni, con la maglia dellanella stagione 2002-2003. 🔗 Sololaroma.it

Su altri siti se ne discute

Sommer rivela: «Vincere Scudetto e Champions? Il sogno per ogni calciatore! Sul futuro dico…» - di RedazioneSommer rivela: «Vincere Scudetto e Champions? Il sogno per ogni calciatore! Sul futuro dico…» Le parole del portiere dell’Inter Sono uscite altre dichiarazioni del portiere dell’Inter, Yann Sommer, dalla sua intervista rilasciata a Blick. Ecco le sue parole: INZAGHI «Durante le partite è presente con una passione incredibile. Vive con la squadra, sa tutto della tua esperienza da giocatore, non molla mai e a volte vorrebbe giocare lui stesso. 🔗internews24.com

Italia, Spalletti: «Sogno il Mondiale, ma siamo all’inizio. In campionato l’Inter è ancora favorita. Eliminazioni in Champions? La causa è stata questa» - Le parole di Luciano Spalletti, commissario tecnico dell’Italia, sul momento attuale della Nazionale e sulle squadre di Serie A Luciano Spalletti, ct dell’Italia, ha parlato in una lunga intervista organizzata dalla Figc. MOMENTO ITALIA – «Spesso mi avete detto cosa era cambiato dopo l’Europeo, cosa si era visto in più nella Nations League. E posso dire che molto c’è […] 🔗calcionews24.com

Il Bologna vince di rimonta sul Milan e coltiva ancora il sogno Champions. Per i rossoneri è notte fonda - Bologna - MIlan 2-1 Marcatori: 43'pt Leao, 3'st Castro, 37'st Ndoye Bologna (4-2-3-1): Skorupski 7; De Silvestri 6 (39'st Calabria sv), Beukema 6.5, Casale 7, Miranda 6; Freuler 7, Ferguson 6 (27'st Pobega sv); Ndoye 7.5, Fabbian 6 (27'st Odgaard sv), Dominguez 7 (34'st Cambiaghi 7); Castro 7.5 (34'st Dallinga sv). In panchina: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Lucumí, Lykogiannis, Aebischer, El Azzouzi,. 🔗feedpress.me

Approfondimenti da altre fonti

Champions, Inter da sogno: espugna Monaco, stende il Bayern e ipoteca il passaggio in semifinale - Una vittoria da sogno. Quanto grande lo sapremo solo tra ... tanto più in una stagione come questa, con la finale di Champions prevista proprio in questo stadio. L’Inter si è presa il primo ... 🔗msn.com