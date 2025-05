Bombardato un nostro ospedale tragedia per Medici senza frontiere | morti e feriti

© Thesocialpost.it - “Bombardato un nostro ospedale”, tragedia per Medici senza frontiere: morti e feriti Le strutture sanitarie, in molte aree di conflitto, rappresentano spesso l’unico rifugio per le popolazioni colpite da guerre e crisi umanitarie. Garantire l’accesso alle cure mediche, anche nelle situazioni più difficili, è una missione che molte organizzazioni internazionali portano avanti con grande sacrificio. Tuttavia, il rispetto per queste strutture non è sempre garantito, con gravi conseguenze per chi le utilizza e per chi vi opera.Gli attacchi agli ospedali, condannati dal diritto internazionale, continuano a essere una drammatica realtà in numerosi teatri di conflitto. Le vittime non sono solo i pazienti e il personale medico, ma anche intere comunità che si ritrovano prive di assistenza in un momento di disperato bisogno. Ogni attacco rappresenta una violazione dei principi fondamentali di umanità e neutralità. 🔗 Thesocialpost.it

Sud Sudan, Msf: bombardato un nostro ospedale, morti e feriti - In Sud Sudan un ospedale gestito da Medici senza frontiere è stato bombardato, causando almeno 4 morti e diversi feriti. Lo ha reso noto la stessa onlus aggiungendo che sono andate perse tutte le forn ... 🔗msn.com

Medici Senza Frontiere: 'Bombardato un nostro ospedale in Sud Sudan, morti e feriti' - Medici Senza Frontiere (Msf) ha fatto sapere che uno dei suoi ospedali in Sud Sudan è stato bombardato nelle prime ore di oggi, causando la perdita di tutte le forniture mediche, oltre a morti e ... 🔗ansa.it

Dentro l'Ospedale Battista di Gaza, bombardato dall'Idf - L'ospedale al-Ahli Hospital è stato colpito di notte dopo che l'Idf aveva chiesto di evacuare la struttura, ma l'evacuazione dei pazienti non è stata possibile prima del bombardamento ... 🔗rainews.it