Bomba le esplode tra le mani donna di 38 anni muore a Salonicco | “Voleva rapinare una banca”

donna di 38 anni è morta dopo che un ordigno rudimentale le è esploso tra le mani a Salonicco, in Grecia. Secondo la polizia, è possibile che stesse provando a piazzarla all'esterno di un bancomat per rapinare la filiale di una banca. 🔗 Unadi 38è morta dopo che un ordigno rudimentale le è esploso tra le, in Grecia. Secondo la polizia, è possibile che stesse provando a piazzarla all'esterno di un bancomat perla filiale di una banca. 🔗 Fanpage.it

